El doctor Mateu Huguet assumeix la direcció de l'Hospital Sant Joan de Reus

L’elecció, feta de comú acord entre Salut i l’Ajuntament, pretén agilitzar la creació del nou ens de gestió del centre

Actualitzada 13/09/2018 a les 15:07

Mateu era el gerent de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran

El doctor Mateu Huguet Recasens ha estat nomenat aquest dijous director en funcions de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus pel Consell d’Administració del Grup Salut. Segons ha informat el centre, l’elecció d’Huguet s’ha fet «de comú acord entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya» i vol ser «la pedra angular que agilitzi la creació de l’ens públic que s’ha de fer càrrec de la gestió del centre hospitalari, pas fonamental per assegurar-ne la sostenibilitat a mig i llarg termini». Mateu Huguet substitueix en el càrrec al doctor Òscar Ros, que ha deixat la direcció de l’Hospital Sant Joan per iniciar una nova etapa professional a Alacant, d’on és originari.Noemí Llauradó, presidenta del Consell d’Administració del Grup Salut ha assenyalat que el nomenament del doctor Huguet, «fet de mutu acord amb la Generalitat, és una mostra d’implicació del CatSalut amb l’Hospital i la prova que es manté el compromís de solució per part del Departament de Salut, que garanteixi un bon projecte assistencial pel centre i que ofereixi propostes de futur als professionals i una millora contínua als habitants de Reus i els seus voltants». Segons Llauradó, atesa la marxa del director anterior ara s’havia plantejat «una oportunitat per impulsar i segellar l’entesa amb el CatSalut que de cap manera podem desaprofitar».Per la seva part, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha assenyalat que «la solució definitiva a l’Hospital passa pel CatSalut i s’hauria de concretar abans de final d’any». Comella ha afirmat que des del Departament de Salut i el CatSalut «es treballa per oferir la millor qualitat sanitària, és una obsessió en positiu, que aconseguirem amb la confiança dels professionals». Així mateix, ha assenyalat que «es tenen identificats els elements de situació de dèficit i no es veuen com esculls, sinó com a elements habituals de grans hospitals i corporacions».El doctor Mateu Huguet, nou director del centre ha indicat que des de la seva responsabilitat de director gerent de l’Hospital Sant Joan treballarà, junt amb la resta de professionals, «sobre la base del prestigi contrastat de molts anys que té aquest centre per oferir la millor atenció als nostres pacients» i ha assegurat que «ha acceptat el repte perquè dirigir l’Hospital de Reus és un dels projectes més atractius que hi ha en aquests moments a Catalunya».Finalment, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha expressat el seu convenciment que «amb aquest nomenament s’enforteix la relació entre l’Ajuntament i el Departament de Salut i es dona un pas endavant per resoldre, de forma definitiva, la complexa situació que viu l’Hospital».Mateu Huguet Recasens, llicenciat en medicina i cirurgia general, doctor en medicina per la Universitat de Barcelona i diplomat en gestió hospitalària per Esade, ha estat nomenat director en funcions de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus pel Consell d’Administració del Grup Salut.Metge de 64 anys amb una dilatada experiència professional en l’àmbit del sistema públic de salut a Catalunya ha ocupat des del 2016 i fins l’actualitat la gerència territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida, Alt Pirineu i Aran i de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.Anteriorment, havia estat, entre altres càrrecs, director gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, director gerent de l’Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca, director de la Divisió Hospitalària de l’ICS i director dels Serveis de Salut de la Regió Sanitària Costa de Ponent de l’ICS.