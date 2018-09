Veïns de Mas Pellicer frustren un nou intent d'ocupació a un pis del bloc 48

El president de I de Maig diu que feia temps que no abordaven casos perquè «ja han entrat a tot arreu»

Actualitzada 11/09/2018 a les 20:51

Habitatge n’administra el 35%

«Pujant i baixant per les escales, generant moviment dins l’edifici i esperant a la porta», veïns de Mas Pellicer van aconseguir, aquest dilluns 10 de setembre, «incomodar i fer fora» un grup de persones que provaven de forçar la porta d’accés a un pis del bloc 48. El president de l’Associació de Veïns I de Maig, Eduardo Navas, que va intervenir amb altres membres de l’entitat després de rebre l’avís de l’intent d’ocupació il·legal des d’un habitatge del mateix immoble, explica que «ara feia un temps» que al barri no es vivia una situació així perquè «ja no queden pisos on no hi hagin entrat». Sobre aquest cas, precisa, la temptativa s’ha donat «en morir la dona que hi vivia» i «quan s’ha sabut que a dins ja no hi havia ningú». Navas fixa en 23 els pisos on s’hi troben persones de manera irregular, la major part dels quals «pertanyen a l’Agència de l’Habitatge», que n’administra 202 a la zona, un 35% del barri.Dilluns, explica el representant veïnal, l’intent d’ocupació va tenir lloc «sobre les onze del migdia». Els qui rebenten pisos, diu, «prefereixen fer-ho a plena llum del dia perquè, a la nit, qualsevol cop crida l’atenció». Eduardo Navas detalla que «els ocupes», quan «no tenen res més a fer que guaitar», estan «atents a les persianes que no s’aixequen en algun temps o si la roba penjada als estenedors canvia». I «no tenen por perquè, si entren a l’habitatge, ja no els passarà res». Pels fets al bloc 48, «també es va avisar la Guàrdia Urbana», però, «quan van arribar, tot i que no van trigar, ja ho havíem resolt els veïns». Es tractava, concreta Navas, de «persones de Sant Josep Obrer que estan al cas dels moviments» i «eren conscients que la dona havia mort».El president de I de Maig lamenta que, malgrat que es tracta d’una reclamació reiterada, «diuen que hi haurà més presència policial però aquí no la veiem» i es queixa que «la instal·lació de les càmeres» a Mas Abelló «haurà resolt alguna cosa allà, que ja els tocava, però ens ha enviat aquí la delinqüència». La de dilluns no és la primera ocupació que els veïns eviten. A principis d’any, de fet, responien per mirar de frustrar-ne, sense èxit, una altra al bloc 26. I pocs dies després n’aturaven una al 5. Tot i l’experiència, diu Navas, «no tenim cap organització, ni grups de Whatsapp ni res. Funcionem com per qualsevol altre tema, amb una trucada al mòbil quan algú veu res estrany».Al febrer, l’Associació de Veïns va plantejar-se convocar una protesta al Mercadal. La iniciativa va ser descartada després d’arrencar el compromís de Pla Comunitari, Ajuntament i Habitatge –amb presència de I de Maig– per la creació d’una comissió de seguiment d’ocupacions il·legals i que Habitatge es fes càrrec del manteniment de les zones comunes dels blocs amb pisos de la seva propietat. En aquest sentit, Navas explica que «hi va haver una reunió el 4 de setembre però, a la convocatòria, ens van posar l’hora equivocada, i encara no ens han dit què s’hi va parlar». Habitatge ha emprès accions i sentències recents obliguen els ocupes de diferents blocs a desallotjar-los.