La veïna de Reus va donar un resultat positiu de 1,30 mg/l a la prova d’alcoholèmia

Actualitzada 12/09/2018 a les 11:02

La Guàrdia Urbana ha enxampat una veïna de Reus de 64 anys que conduïa un turisme quan quintuplicava la taxa d’alcoholèmia permesa després que patís un xoc contra un altre cotxe. El cos policial municipal ha obert diligències contra la dona per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.Els fets van tenir lloc ahir dimarts, 11 de setembre, a les 19.53h a la riera de Miró. Un turisme Lexus 430 conduït per una reusenca de 64 anys va col·lidir contra un turisme Renault Florence conduït també per un veí de Reus de 70 anys que va resultar il·lès. La Guàrdia Urbana va practicar la prova d’alcoholèmia als conductors i la veïna de Reus va donar un resultat positiu de 1,30 mg/l. Per aquest motiu es van instruir diligències judicials contra la dona per un delicte contra la seguretat del trànsit.