Un vol de la ruta Amsterdam-Reus troba l'Aeroport tancat i ha d'esperar-se a l'aire

UGT denuncia que l’avió no va poder aterrar per fer-hi cap abans de les 8 i demana «quan ampliarà Aena l’horari»

Actualitzada 12/09/2018 a les 18:33

Un avió de la companyia Transavia que cobria la ruta Amsterdam-Reus ha hagut de realitzar esperes a l’aire, tal com denuncia UGT de manera pública, per poder aterrar a l’Aeroport de la capital del Baix Camp a primera hora del matí d’aquest dimecres. Des del sindicat atribueixen la situació al curt horari de les instal·lacions i es pregunten «quan decidirà Aena ampliar-lo». Una reivindicació, aquesta, que ve de lluny.Des d’UGT expliquen que el vol de Transavia, l’HV5547, «ha arribat una mica abans de l’hora programada» probablement «perquè les condicions meteorològiques serien bones, i també l’afluència de trànsit a la ruta». L’avió tenia previst aterrar passats deu minuts de les vuit del matí, però ha fet cap a l’Aeroport lleugerament abans. L’horari de la infraestructura, durant la temporada turística que encara és de vuit del matí a dotze de la nit. És per això que, tal com expliquen des del sindicat, el vol ha hagut d’esperar-se a l’aire, fent tombs, fins que ha pogut aterrar un cop les instal·lacions es trobaven actives.