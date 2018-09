Mateu Huguet Recasens és la proposta per dirigir l'Hospital Sant Joan

El consell d’administració votarà demà si el gerent de l’ICS a Lleida ocupa el lloc d’Òscar Ros en la transició al consorci

Actualitzada 12/09/2018 a les 21:13

El consell d’administració de l’Hospital Sant Joan de Reus votarà demà, a primera hora, la proposta de relleu de l’anterior director Òscar Peris, que deixarà de prestar serveis al centre el proper 17 de setembre. El nom escollit, segons ha pogut saber el Diari Més, és Mateu Huguet Recasens (Barcelona, 1954). Fins ara, ha estat gerent territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, i de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. L’Ajuntament de Reus hauria tingut, en aquest procés, diferents candidats damunt la taula, per als quals hauria ofert la possibilitat d’un consens al CatSalut que ha desembocat en la proposta que es du a votació. Si demà rep el «sí» del consell d’administració, Huguet, que és doctor en medicina, es convertiria en el nou director en funcions –tal com ho era Ros– de l’Hospital Sant Joan de Reus.Aquest ha estat plantejat sota el convenciment de tractar-se de l’home fort que pot dirigir la transició cap a la constitució del consorci, la qual hauria de materialitzar-se en dos o tres mesos dins aquest mateix 2018. Després de la sortida de Ros i de Roger Pla, recentment reemplaçat al càrrec de gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona per Ramon Descarrega arran de discrepàncies sobre el mateix Sant Joan, la idea era col·locar noves cares que accelerin el canvi al nou model de gestió. La presidenta del consell d’administració de l’Hospital, Noemí Llauradó, ha realitzat avui diversos contactes per informar els diferents grups polítics sobre aquesta proposta. Mateu Huguet Recasens també acumula experiència com a director gerent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, director general de l’Institut d’Estudis de la Salut, director de la Divisió Hospitalària de l’ICS o director gerent de l’Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca.La complicada situació econòmica que travessa l’Hospital, i el dèficit que, de cara al tancament del 2018, de nou arrossega, pràcticament obliga a consumar el consorci, que s’ha presentat en els darrers temps com la solució a la crisi. En un comunicat, la plantilla del centre denunciava fa uns dies la «situació de desemparament» que interpreten que «ve patint» el centre reusenc «des que es va anunciar, per part del conseller Comín, la certesa de la creació d’un consorci que resoldria la problemàtica» al mateix Sant Joan. El col·lectiu lamentava, en una línia similar, que el dèficit que arrossega, també aquest 2018, suposa «una sagnia econòmica».