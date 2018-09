L'Escola Prat de la Riba estudiarà ampliar una ala i suprimir el mòdul

Neix un nou cicle superior de creació de videojocs

Fins a 16.427 alumnes, 10.945 d’infantil i primària i 5.842 de secundària, han iniciat avui el curs a Reus. La xifra suposa un augment respecte als 16.331 estudiants que van registrar-se al començament del 2017-2018. L’any acadèmic arrenca amb el tancament de dues línies de P3 a les escoles Joan Rebull i Isabel Besora i amb la creació d’una de nova a l’Eduard Toda. A primer d’ESO, el Pare Manyanet i l’Institut Josep Tapiró guanyen un grup. L’Escola Prat de la Riba ha instal·lat aquest estiu un mòdul on traslladarà activitats de música i que ha servit per cedir espai a l’ampliació del menjador, el qual «havia passat de 30 a 120 nens i havia d’oferir els àpats en diferents torns».En aquest sentit, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha precisat que «demanarem» a la Generalitat «un estudi per avaluar el projecte d’aixecar una altra ala de l’edifici» de la Prat de la Riba i eliminar així el barracó, el qual «a nosaltres, d’entrada, tampoc no ens va agradar». La regidora d’Ensenyament, Maria Dolors Sardà, ha concretat que «abans que acabi el mes de setembre» mantindrà una reunió amb el director territorial d’Ensenyament, Jean Marc Segarra, per abordar aquesta qüestió «i altres que tenim pendents a la ciutat». La reforma del menjador, ha justificat Pellicer, «era necessària perquè, des de sanitat, ens deien que les condicions en què estava no es podien mantenir» i «hi ha una prioritat que són els nens». Abans de la col·locació del mòdul, «vam pensar, fins i tot, en algun local al voltant de l’escola per fer-lo servir per dinar, però ho vam descartar». Les particularitats de l’edifici de la Prat de la Riba, que és centenària, condicionen aquesta possible ampliació de l’ala. Pellicer ha insistit, amb tot, que «el mòdul és una solució provisional».Al mateix centre s’ha adequat, aquest estiu, una part de la nova il·luminació vinculada a l’Any Caselles i que no funcionava. I abans de la tornada a les aules, l’Ajuntament ha dut a terme treballs de manteniment i de millora en el conjunt de centres públics. Ensenyament, per la seva banda, ha invertit 416.000 euros en intervencions al Centre d’Educació Especial Font del Lleó, l’Escola Prat de la Riba, l’Institut Josep Tapiró i el Salvador Vilaseca que s’allargaran durant els propers mesos. La diputació executa la construcció de dues aules més al Centre d’Educació Espacial Alba. La col·laboració entre Ensenyament, Ajuntament i AMPA ha servit per crear una aula multisensorial a l’Escola Rubió i Ors.Pel que fa a les escoles bressol municipals, que van iniciar el curs el 3 de setembre, actualment hi ha 22 places vacants disponibles per als nascuts els anys 2016, 2017 i 2018. Demà finalitza el termini de presentació de sol·licituds per ajust a l’escolarització i menjador. En l’etapa postobligatòria, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ofereix un nou cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny sota el títol Creació de videojocs i entorns visuals. L’escenificació de la tornada a les aules s'ha fet avui a l’Escola Marià Fortuny, on la directora, Núria Sabaté, ha apuntat que el centre compta amb «un projecte impressionant i un equip excel·lent però és poc conegut» i ha destacat el vincle amb la Fundació Bofill.