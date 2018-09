Enaire sosté que la torre de control té prou personal tot i la denúncia d'UGT

El sindicat apunta una plantilla curta, diu que s’ha operat sense tècnic a Reus i que la supervisió remota és per als imprevistos

Actualitzada 12/09/2018 a les 08:50

El gestor de la torre de control de l’Aeroport de Reus, Enaire, assegura que la plantilla a les instal·lacions de la capital del Baix Camp «està correctament dimensionada». Precisa, també, que disposa de «procediments de gestió de recursos humans» per tal de «procurar la presència continuada dels tècnics a les dependències des de les quals els sistemes proveeixen els seus serveis».En la resposta a una pregunta formulada al Congrés pel grup del PSC, arran de l’episodi del 26 d’abril on la torre va operar sense tècnic de manteniment de sistemes de navegació aèria a Reus, el govern de l’Estat reconeix la situació però detalla que «quan no és possible disposar de la presència local dels tècnics assignats, per coincidència simultània de diferents esdeveniments als treballadors de la plantilla, tal com va ocórrer a l’Aeroport de Reus el 26 d’abril, Enaire disposa de procediments operatius específics per a aquesta finalitat i el servei es garanteix mitjançant supervisió remota, equips redundants i protocols d’actuació alternatius en cas d’incidències tècniques».UGT ha alertat reiteradament de «manca de seguretat» a la torre i havia apuntat que aquesta va operar sense tècnic de navegació a Reus almenys el 26 d’abril, el 17 de juny, i el 3 i el 25 de juliol, supervisada de vegades des de Barcelona. Fonts del sindicat expliquen al Diari Més que «actualment es troba avariat el sistema pel qual es pot conèixer l’estat de les radioajudes des de Barcelona» i puntualitzen que «igualment, aquest procediment està creat per a coses inesperades, en cas que a darrera hora un tècnic no pugui acudir a la feina o hagi de marxar».El problema, detallen des del mateix sindicat, és que «a l’estiu, la plantilla és tan curta que no es pot cobrir la més mínima eventualitat, tot i que es conegui amb una setmana d’antelació». A UGT lamenten la situació i la consideren «impensable a altres aeroports de la xarxa» perquè «només passa a alguns on limiten el personal però hi ha molt de trànsit».En la resposta al Congrés, Enaire reflecteix que «la dotació de la plantilla de tècnics de manteniment de navegació aèria a l’Aeroport de Reus està integrada per un cap i un coordinador de manteniment que ofereixen servei en jornada normal, a més de per quatre tècnics que ofereixen servei en jornada de torns: tots ells tenen contracte indefinit amb el centre de treball de l’Aeroport de Reus». I valora que la mateixa plantilla «està correctament dimensionada per realitzar un exigent programa de manteniment preventiu periòdic que, sota els requisits de seguretat operacional contemplats al sistema de gestió de la seguretat d’Enaire, revisats i aprovats per Aesa» ofereixen «uns elevats estàndards de disponibilitat i continuïtat dels serveis en un entorn operacionalment segur». «De manera específica», afegeix la resposta, «la dotació de quatre treballadors del torn de manteniment s’ajusta a la regulació i garanteix el servei la totalitat de l’horari operatiu de l’Aeroport de Reus els 365 dies de l’any».El govern de l’Estat, en referència a Enaire, també es pronuncia sobre la recent instal·lació d’un nou radar omnidireccional (VOR) a l’aeròdrom reusenc, del qual igualment UGT havia denunciat que només alguns tècnics podrien participar als cursos de formació complets per manipular-lo. El gestor de la torre detalla que «quan es produeix la instal·lació d’un nou equip» com el VOR a Reus, «on té previst entrar en funcionament al 2019», els tècnics «de les diferents unitats involucrades en la supervisió i el manteniment reben la formació específica que requereixin», la qual «pot ser diferent».En el cas de Reus «s’han programat diferents cursos» i «la formació planificada s’ajusta a les tasques encomanades». UGT denuncia, però, que el sindicat «ha fet un informe desfavorable sobre la formació» perquè «s’ha programat un curs per als quatre tècnics a torns per realitzar manteniments preventius del VOR sense convocar-los prèviament al curs teòric de funcionament de l’equip». El motiu «és que falta personal per tal que tots puguin fer el curs d’onze dies». «Enaire rep subvencions de la Fundae que pot perdre en estar denunciat el curs», conclou el sindicat.