L'ofrena floral al Baluard parla de «civisme, llibertat i democràcia»

El glossador d’aquest 2018, el president d’Òmnium Baix Camp, crida a «sumar voluntaris a la causa de Catalunya» i a celebrar l’Onze de Setembre «amb perseverança i dignitat»

Actualitzada 11/09/2018 a les 13:01

Record als «presos polítics»

Una jornada de «reivindicació d’un país que vol ser-ho amb tots els drets» i on «no podem deixar-nos ningú, perquè som un sol poble». Així definia la Diada Nacional de Catalunya, aquest matí, des de la plaça del Baluard, el glossador d’aquest 2018, el president d’Òmnium Baix Camp, Emili Argilaga. Poc abans de la seva intervenció a la tradicional ofrena floral, acte institucional a la programació de l’Onze de Setembre, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, havia parlat d’aquest dia com una «commemoració que marca l’agenda cívica i l’expressió col·lectiva» i havia destacat els valors de «la democràcia, la convivència i la llibertat». La recentment creada coral del Centre de Normalització Lingüística, Canta amb el Cor, va interpretar l’himne de la Vall d’Aran, Aquelles muntanyes, i també Els Segadors. I els Xiquets de Reus van aixecar un pilar. Partits polítics, entitats i col·lectius van dipositar flors a la plaça.No hi van ser, tal com havien anunciat en un comunicat a finals de la setmana passada, ni els regidors del grup municipal de Ciutadans ni els del PP. Ambdues formacions consideren que l’acte al Baluard s’ha «polititzat», que «separa» i que «exclou molts catalans». Des del grup que encapçala Juan Carlos Sánchez havien apuntat directament Pellicer, de qui deien que «és l’alcalde de la meitat dels reusencs» i posaven el fet que Argilaga hagués estat escollit glossador com a exemple que «s’organitzen actes enfocats a una sola ideologia que no representa el conjunt de la societat catalana». Al seu torn, el PP lamentava que «l’independentisme amb l’alcalde al capdavant continua manipulant la història amb fets i situacions amb una clara intencionalitat partidista». Sí que hi van participar regidors de PDeCAT, ERC, Ara Reus, CUP i PSC.En la seva glossa, Argilaga va exposar que «els llaços grocs no provoquen violència» i va dir recordar que «l’1 d’octubre vam exercir un dels principals drets de la democràcia: el vot, tan brutalment reprimit». Ara, «no ens cal tant radicalitzar els convençuts com sumar voluntaris a la causa de Catalunya», va apuntar, i va afegir que «hem d’estar units, no ens podem deixar ningú perquè som un sol poble. A Catalunya no hi ha fractura social». El president d’Òmnium Baix Camp, que animava a «agafar forces, perquè vindrà una tardor intensa», va precisar que la celebració de la Diada Nacional de Catalunya es fa «amb perseverança i dignitat» i va valorar que «estem lluny de ser un país normal» però que «no han pogut intimidar-nos».Per la seva banda, l’alcalde de Reus havia parlat del «model de país» que busca Catalunya i l’havia concretat en un de «lliure, obert, d’actituds cíviques i democràtic» on tenen el seu lloc persones «de diferents punts de la geografia». La voluntat «és oberta a diferents sensibilitats de la Catalunya del segle XXI i de l’Europa del segle XXI», havia expressat, a l’hora que parlava de l’Onze de Setembre com un dia que «representa l’esperit col·lectiu de defensa dels actes democràtics i de l’esperit de la nostra identitat». «Una identitat», concloïa, «important» i que suma «llengua, pàtria i país». Pellicer també va tenir un record per a «les persones que, per expressar la voluntat ciutadana, són a la presó o a l’exili».Més enllà dels partits polítics, entitats i col·lectius com els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, l’Orfeó Reusenc, el Reus Deportiu, el Bravium Teatre o la Federació d’Associacions de Veïns de Reus van prendre part de l’ofrena floral. Abans que enguany Emili Argilaga fos triat com a glossador, al 2017 ho havia estat la pedagoga i escriptora Àngels Ollé i, al 2016, la presidenta del Centre de Normalització Lingüística (CNL), Anna Saperas. La coral Canta amb el Cor és un projecte impulsat pel CNL amb l’objectiu de constituir un grup de persones que practiquin i millorin l’expressió en llengua catalana a partir del treball de cant coral i de la relació personal entre els seus membres. Està dirigida per Marc Guerris.