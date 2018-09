Xoca contra tres vehicles estacionats quan conduïa gairebé quadruplicant la taxa d'alcoholèmia

La Guàrdia Urbana també ha enxampat un conductor d’un ciclomotor que ha donat un resultat de 0,62 mg/l i portava un altre passatger que no duia casc

Actualitzada 10/09/2018 a les 13:41

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències contra dos conductors per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques durant aquest cap de setmana. Un dels infractors conduïa un cotxe gairebé quadruplicant la taxa d’alcoholèmia permesa quan va xocar contra tres vehicles estacionats. L’altre, va donar un resultat de 0,68 mg/l en la prova d’alcoholèmia quan conduïa un ciclomotor en què hi anava un passatger sense casc.El primer conductor va ser enxampat el passat dissabte, 9 de setembre, a les 22.19h al passeig Mata, on es va produir un xoc entre un cotxe conduït per un veí de Reus de 33 anys i tres vehicles estacionats. El conductor va donar positiu a la prova d'alcoholèmia practicada, amb un resultat de 0,96 mg/l d'alcohol en aire espirat.Per altra banda, La Guàrdia Urbana ha aturat a les 2.15h de la matinada d’aquest dilluns 10 de setembre al passeig Prim a un veí de Reus de 49 anys que circulava amb un ciclomotor Kimco Vitali i portava un passatger que no duia casc. Els agents han practicat la prova d'alcoholèmia al conductor, la qual ha donat un resultat positiu de 0,62 mg/l d'alcohol en aire espirat.Els agents han instruït diligències judicials a ambdós conductors per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.