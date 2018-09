Un reusenc pedala més de 6.600 km en 29 hores contra l'esclerosi múltiple

«El darrer tram va ser el més complicat», explica

Recollida de fons

Prop de les dues de la matinada d’aquest diumenge, 9 de setembre, José María Moya assolia un repte: completar en bici 665 quilòmetres, amb 4.300 metres de desnivell acumulat, entre Reus i Puertollano, la seva localitat natal. L’objectiu, recollir fons que aniran ara destinats a la Fundació Idibell, Institut d’Investigació Mèdica de Bellvitge, i EMxarxa de l’Hospital del Bellvitge per «poder donar un cop de mà a totes les persones que pateixen esclerosi múltiple».Moya ha invertit en recórrer el trajecte, que partia divendres del Pavelló Olímpic en el marc dels Premis Esport i Ciutat 2018, 29 hores i mitja. Mentre el realitzava, ha cremat 12.299 calories. Des de la furgoneta que l’ha acompanyat en el recorregut, a bord de la qual feia ahir un camí de tornada més plàcid, aquest veí de Reus, de 44 anys i electricista de professió, mostrava al Diari Més la seva «alegria enorme».Abans de pujar-hi divendres, Moya comptava amb 4 danys d’afició a la bici. Mai no s’havia proposat, amb tot, una travessia tan complexa. Aquest cap de setmana, després de fer-ne més de 600, «els darrers 30 quilòmetres se’m van fer eterns» i això que «dos cosins, que em seguien per la localització GPS que tenia activada, van venir a trobar-me amb la moto i em van fer costat fins al final». El tram culminava una darrera etapa on «en entrar a la Manxa, tot es torna pla i pedales per rectes des d’on nou veus el final». «No vaig pensar en abandonar», recorda, «però sí que vaig creure que en algun moment hauria d’abaixar el ritme». Amb aturades cada 4 hores i «alimentant-me i bevent, quan he pogut, des de la finestra de la furgoneta», José María Moya va circular sense dormir la nit de divendres a dissabte. Ahir, després d’aconseguir la fita, «tampoc ho he pogut fer, de tot el cansament que porto a sobre». Ara espera, «un cop a casa, menjar i anant-me recuperant de mica en mica».El balanç de tot plegat és «molt positiu», afegeix aquest heroic electricista, que diu que «he pogut acabar en el temps que esperava i sense cap contratemps». El diagnòstic d’esclerosi múltiple a un familiar proper, fa anys, va portar Moya a engegar aquesta iniciativa, sota el nom PedalEMos por ellos per «col·laborar en la investigació de la malaltia, que no té cura». Per respondre al projecte de suport a la recerca sobre l’esclerosi múltiple i ajudar econòmicament, qualsevol que vulgui fer una aportació ha d’adreçar-se al departament legal de la Fundació Idibell, als 932607282 o 932602654, o bé al correu legal@idibell.cat.