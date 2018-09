L'ICS adjudica la fase 2 de l'ampliació d'Urgències del CAP Sant Pere

Un procediment negociat ha tirat endavant el contracte poc després que la licitació engegada finalitzés deserta i els terminis de l’obra «es mantindran»

Actualitzada 09/09/2018 a les 21:06

Sales de triatge, boxes i taulell

99.000 per a subministraments

Les obres de la segona fase de l’ampliació de les Urgències del CAP Sant Pere han estat, finalment, adjudicades a través d’un procediment negociat sense publicitat pocs dies després que la licitació inicial, posada en marxa a principis d’any, quedés deserta. Fonts de l’Institut Català de la Salut (ICS) detallen al Diari Més que aquest sistema, previst per llei i que s’ha activat arran que cap empresa presentés oferta per concórrer al concurs, contempla que el preu dels treballs no superi el topall de la licitació inicialment engegada. Les mateixes fonts precisen que el moviment no hauria d’afectar, de cap manera, als terminis en què es movien els treballs, i que preveien començar aquest mateix més de setembre.Els treballs tenien un pressupost màxim de 145.000 euros amb IVA, i quedaran complementats amb la part d’instal·lacions, que sí que s’ha adjudicat per licitació. Contemplen, tal com recull la documentació vinculada a les obres, una ampliació del CUAP que abasta «la sala d’espera de la zona d’Urgències, el control, cinc consultes de triatge, magatzem i espais d’office i banys». També «la modificació de la zona de mostrador, la d’atenció personalitzada i la sala». Tot plegat es correspon amb la segona fase d’una intervenció la meitat de la qual ja va quedar executada.Així, aniran a terra diverses sales de triatge i boxes per eixamplar la sala d’espera i instal·lar-hi els banys. I s’enderrocaran altres estances per habilitar espai per al taulell únic, a més d’obrir una zona de pas que connectarà, per darrere dels mostradors, amb radiologia. En la zona d’adequació de l’accés del CAP Sant Pere hi ha dibuixada l’àrea de mostrador, un despatx d’atenció individualitzada doble, una sala de treball i una d’espera. Aquesta és, al seu torn, una primera part de l’adequació de les àrees d’atenció al públic de planta baixa. I implicarà crear el taulell únic d’atenció als pacients.Els treballs es realitzaran en dues tongades, corresponents a la zona Urgències i la zona d’accés al CAP, i fent primer la zona d’Urgències del CUAP i amb posterioritat la zona d’atenció a l’usuari del CAP. En tot moment estaran sectoritzades les obres i els accessos i, si és necessari, s’intervindrà sobre l’accés al CAP en diverses actuacions, ja que és l’accés principal a l’edifici, explicita la mateixa documentació. El projecte es desplegarà en 394 metres quadrats. Serà una vegada finalitzades les feines, que es duran a terme a la planta baixa, quan es puguin ubicar els serveis corresponents a la nova zona. Un cop aquesta segona fase es doni per tancada, quedarà completada l’ampliació del CUAP Sant Pere. Faltarà, llavors, millorar les zones que actualment estan obertes i en funcionament i que quedaran buides. Amb el conjunt del projecte, les Urgències del CAP Sant Pere hauran duplicat la seva superfície.L’ICS ha adjudicat, per 98.530 euros, les obres d’instal·lacions. Els treballs han quedat en mans de l’única en presentar-se, Comsa Service Facility Management. El contracte és vigent des de l’adjudicació, el 23 d’agost, fins al 31 de desembre.