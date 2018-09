El curs s'iniciarà amb reformes als centres i menys línies

La regidoria millora els vestidors a la Rosa Sensat i pinta diferents edificis

Actualitzada 09/09/2018 a les 21:10

Joan Rebull i Isabel Besora

L’Ajuntament de Reus ha portat a terme durant tot l’estiu diferents treballs de manteniment i millora en el conjunt de centres educatius públics d’infantil i primària. La neteja dels patis i jardins i els treballs de pintura han centrat bona part de les accions. Tal i com recorda la regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, M. Dolors Sardà, «l’alumnat, les famílies i els professionals disposaran a partir del 12 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs, d’unes millors condicions per desenvolupar l’activitat educativa».Així, pel que fa a la pintura, s’ha actuat en dependències administratives, zones comunes, aularis i espais exteriors de La Vitxeta, Dr. Alberich i Casas, Pompeu Fabra, Eduard Toda, Cèlia Artiga, Marià Fortuny, Misericòrdia, Rubió i Ors, Montsant, Teresa Miquel i Pàmies, Joan Rebull i les escoles bressol L’Olivera i La Ginesta. I s’ha fet amb personal contractat a través de plans d’ocupació. A l’estiu el Departament d’Ensenyament també ha intervingut en millores a l’Escola Dr. Alberich i Casas (reparació de la calefacció) i s’ha enllestit la reforma i millora dels vestidors de l’Escola Rosa Sensat. A més, Ensenyament ha ampliat i adequat l’espai de menjador de l’Escola Prat de la Riba la qual cosa ha comportat la instal·lació d’un mòdul condicionat per a ús educatiu.Les escoles Joan Rebull i Isabel Besora prendran de cara al nou curs una línia de P3, mentre que a l’escola Eduard Toda se’n crearà una de nova.