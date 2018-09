Una cinquantena d'autocars sortiran de Reus per anar a la Diada a Barcelona

L'ANC de Reus mobilitzarà 3.000 persones per a la manifestació de l'Onze de Setembre

Actualitzada 09/09/2018 a les 10:44

Més de 400.000 inscripcions

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) de Reus ha organitzat 49 autocars per anar a la manifestació de l'Onze de Setembre a Barcelona. A aquests autobusos se'ls hi afegiran dos més dels Xiquets de Reus. Segons l'entitat això suposa més de 3.000 persones mobilitzades des de la capital del Baix Camp.La sortida dels autocars està prevista a la una del migdia des de l'avinguda de Riudoms, vora el Parc dels Capellans. D'altra banda, des de l'ANC asseguren que els últims dies han tingut «una activitat frenètica» i que s'han exhaurit les samarretes dissenyades per a l'ocasió.La manifestació de la Diada ha superat les 400.000 inscripcions aquest diumenge al matí, tal com han informat a l'ACN fonts de l'Assemblea, entitat que organitza la mobilització junt amb Òmnium i l'ACM. Quan falten dos dies per l'11 de Setembre, ja hi ha més de 1.350 autocars contractats i les samarretes venudes superen les 260.000. La mobilització d'enguany recorrerà l'avinguda Diagonal de Barcelona sota el lema 'Fem la República', amb una «onada de so gegant» per simbolitzar el clam social per fer efectiu el mandat de l'1-O. Pel que fa als trams de la manifestació, la majoria tenen l'ocupació 'alta' o 'quasi plena', i ja no n'hi ha cap amb la franja de 'mitja' disponibilitat. Dels 37 trams, una desena ja estan completament 'plens'.Les entitats organitzadores pretenen crear una «onada de so gegant» que recorri tota la Diagonal. Així es demanarà als manifestants que facin silenci a les 17:14 hores de dimarts que ve, 11 de Setembre. L'onada de so recorrerà tots els trams -del 37 cap enrere-, des del carrer Castillejos fins a Palau Reial. A mesura que avanci, els manifestants hauran d'aixecar les pancartes i banderes i cridar per fer possible aquesta onada de so.