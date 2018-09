El Pavelló Olímpic de Reus s'omple per l'entrega dels Premis Esport i Ciutat 2018

Els guardons reconeixen anualment esportistes, persones i entitats que han destacat durant la temporada esportiva

07/09/2018 a les 23:13

El Pavelló Olímpic Municipal de Reus s'ha omplert aquest vespre per celebrar la setena gala dels Premis Esport i Ciutat 2018, que atorga l'Ajuntament del municipi. Aquests guardons reconeixen anualment esportistes, persones i entitats vinculats a la ciutat que hagin destacat durant la temporada esportiva.L'acte ha estat presidit per l'alcalde, Carles Pellicer, acompanyat de diversos regidors del consistori, representants d'entitats esportives, esportistes, familiars i un nombrós públic. El jurat està format per un representant del Consell Català de l'Esport i representants de la premsa esportiva sota la presidència del regidor d'Esports Jordi Cervera.El Premi Pioners de l'esport, que reconeix els impulsors de l'esport a la ciutat, ha estat per a Xavier Sirolla Obré del Club Natació Reus Ploms i per a Maria Capdevila Ferré, pionera del tennis femení (actualment vinculada al Tennis Monterols).A la categoria del Premi Dirigents de l’Esport els guardonats han estat August Pascual Prats i Josep Cutrona Suñe del Win Bike Events (Gran Fondo La Mussara Reus); i José M. Cano Quesada del Club Voleibol Reus.El Premi Tècnics de l’esport per la funció de tècnic Base ha estat per a Sergio Flor Sanjuan del Club de Futbol Sala Mare Molas i per a Javier Sama Álvarez de la Secció d'Hoquei del Reus Deportiu. Mentre que en la categoria de Tècnics d’Esport de Competició ha estat per a Ramon Giralt Baiget del Reus Deportiu i per a David Sangrà Muñoz i Jordi Segura Duran del Club de Futbol Reus Deportiu.A la categoria Premi Valors, el Reus Deportiu ha estat guardonat per l’organització del triangular d'Hoquei per la Igualtat. Així com, el Grup Oliva i el seu conjunt de treballadors per la Cursa «Herois x l'Alzheimer».El Premi Esport Adaptat ha estat per al Club Esportiu Costa Daurada i per al Club de Futbol Reus Deportiu Genuine el CF Reus Deportiu.En la categoria Millors clubs, equips o seccions esportives d’Esport Base han resultat guanyadors l'Escola de Futbol La Pastoreta i la Unión Deportiva Carrozas Mas Pellicer. Mentre que la Secció de Patinatge del Reus Deportiu i el Club Voleibol Reus, han estat guardonats amb el Premi als Millors clubs, equips o seccions esportives d’Esport Competició.El Premi d’Honor ha estat per la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus; per a Òptiques Teixidó; i per a Vermuts Miró.Finalment, el Premi Millor Esportista de la Ciutat de Reus en la categoria Màster masculí ha estat per Jaume Blanch Canut del Club Natació Reus Ploms; i la femenina per Assumpció Papió Serra del Club Atletisme Esports Armobal. En la categoria de promoció masculina ha estat guardonat Josep Maria García Martín del Gimnàs Koryo; i en la femenina Estela Andrade Gómez, del mateix gimnàs. Mentre que en la categoria millor esportista absolut masculí ha estat premiat l'atleta Gerard Descarrega Puigdevall; i en la femenina la rider d'snowboard Núria Castan Baró.