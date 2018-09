Tallers per conèixer el patrimoni de Reus a través dels sentits

Ans Educació i la Regidoria d’Ensenyament ofereixen aquest servei a les escoles

Els nens de les escoles de Reus podran conèixer el patrimoni de la ciutat d’una manera ben especial gràcies als tallers de contes que oferirà Ans Educació als centres educatius, amb la col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament.Aquestes activitats, que tenen com a fil argumental algunes de les històries del llibre Contes de Vilaencanteri, del col·lectiu Reusenques de Lletres, aniran dirigides a infants des de P5 fins a quart de primària, i consistiran en aconseguir que els més petits es familiaritzin amb el patrimoni de Reus i en coneguin la història. Hi ha tres tallers diferents; La Ruta de les Olors i Sabors, una activitat que se centra en la plaça del Mercadal i en la història del mercat que s’hi celebrava a principis del segle XX, La Ruta dels Colors, que introdueix els infants en la història de la Prioral de Sant Pere, a través dels colors dels vitralls, i El Conte Musical del Campanar, que porta la canalla a conèixer la Petra Clàudia, la campana més famosa de Reus.Aquests tallers els oferiran durant tot el curs als centres educatius de la ciutat que hi estiguin interessats. Una iniciativa que Ans Educació ja du a terme amb altres modalitats de tallers o activitats, per promoure el patrimoni i la història local entre els més petits.Ans Educació és una entitat reusenca que es dedica a promoure la història i la cultura entre la ciutadania, per mitjà de tallers i rutes dramatitzades.