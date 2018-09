L'Ajuntament de Reus realitza obres de manteniment i millora a les escoles durant l'estiu

La neteja dels patis i jardins i els treballs de pintura han centrat bona part de les accions

Actualitzada 07/09/2018 a les 11:17

L’Ajuntament de Reus ha aprofitat l’estiu per tal de posar a punt les escoles de la ciutat per aquest curs tot realitzant obres de manteniment i millora. Bona part d’aquestes accions s’han centrat en la neteja de patis i jardins o en els treballs de pintura, que han permès millorar les condicions de les instal·lacions.Pel que fa a la neteja de patis i jardins, s’han fet periòdicament treballs de neteja de runa vegetal i herbes, de manteniment de pistes i de manteniment de jardineria en totes les escoles públiques i a les escoles bressol municipals. També s’han fet treballs de desinfecció en diferents instal·lacions escolars seguint els protocols habituals.En relació als treballs de pintura, s’han pintat dependències administratives i zones comunes, aularis i espais exteriors a les escoles La Vitxeta, Dr. Alberich i Casas, Pompeu Fabra, Eduard Toda, Cèlia Artiga, Marià Fortuny, Misericòrdia, Rubió i Ors, Montsant, Teresa Miquel i Pàmies, Joan Rebull i les escoles bressol L'Olivera i La Ginesta. Aquests treballs s'han fet amb personal contractat a través de plans d'ocupació. En el cas del Centre de Suport a les Famílies Mas Pintat s'ha fet un especial treball artístic de pintura de la façana amb motiu de la celebració dels 10 anys de Mas Pintat i de l’EBM El Marfull per millorar la identificació visual dels accessos d’ambdós equipaments educatius.Per últim, el departament d'Ensenyament també ha reparat la calefacció de l'Escola Dr. Alberich i Casas i ha enllestit la reforma i millora dels vestidors de l'Escola Rosa Sensat. A més, s’ha ampliat i adequat l’espai de menjador de l'Escola Prat de la Riba, la qual cosa ha comportat la instal·lació d'un mòdul condicionat per a ús educatiu.