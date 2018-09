Fins a 160 avis estan en llista d'espera per una plaça pública de residència

Els 24 llits concertats que la Generalitat activarà a Horts de Miró absorbirien únicament un 15% de la demanda del Baix Camp

Actualitzada 07/09/2018 a les 08:49

Pendents del conveni

Un total de 160 persones grans es troben, avui, en llista d’espera per accedir a una plaça pública de residència. La dada, facilitada pel Departament de Treball i Afers Socials al Diari Més, és la més recentment recollida i està circumscrita a la comarca del Baix Camp. Se cenyeix únicament a les persones que han demanat un lloc i que, mentre no el tenen, estan a casa seva, i no té en compte aquells avis que sí que ocupen una plaça però que no és la que van escollir. Aquests últims figuren, també, a la mateixa llista i donen lloc a una xifra més àmplia que la Generalitat no aporta.Fonts del propi Departament precisen que és habitual que els sol·licitants a qui encara no se’ls ha adjudicat llit «rebin assistència d’alguna altra manera, serveis diversos o tinguin un cuidador no professional» i subratllen que «no significa que es tracti de persones que es trobin desateses per no estar a una residència». La futura residència d’Horts de Miró, quan obri, posarà a disposició de la gent gran un total de 24 places en règim de concert. L’Ajuntament de Reus ha aportat, en el darrer any i mig, diferents dates per a la seva entrada en funcionament, la qual encara no s’ha fet efectiva, llastrada pel 155 i que la Generalitat fixa ara per a «finals del 2018». Els 24 llocs públics que s’hi creïn, amb tot, podran absorbir des de Reus únicament un màxim del 15% de les 160 persones en llista d’espera al Baix Camp, sempre tenint en compte que no n’hi ha només 160. Tot i que en principi s’havien presentat els 24 llits com a places col·laboradores, des del Departament concreten ara que aquestes es posaran al circuit com a «concertades», una modalitat «molt similar». La residència té capacitat per a fins a 58 places, però des de la Generalitat reiteren que les que s’activaran, com a mínim ara, seran aquestes 24.L’equipament, la construcció del qual va quedar enllestida encara al 2012, continua tancat. El centre es va inscriure al registre del Departament d’Afers Socials a mitjans del passat mes de març. L’adjudicació de les 24 places s’havia fet per convocatòria a l’octubre del 2017, però «no es va poder signar abans del cessament de la consellera Dolors Bassa», explicava al ple del juny la regidora de Benestar, Montserrat Vilella. Aquest tràmit, explicava llavors Viella, «no podrà realitzar-se de la mateixa forma ara» i caldrà buscar una nova fórmula, possiblement «un sistema de conveni», per mantenir-les.A més de les 24 places concertades, l’Ajuntament, que n’havia sol·licitat d’inici les 58 per oferir-les com a públiques però només se li van concedir aquestes, contemplava obrir-ne 5 més com a privades. En la mateixa sessió, PDeCAT, ERC, Ara Reus i la CUP van donar suport a una moció de PSC, Cs i PP que proposava «instar el govern de Reus i la Generalitat a realitzar totes les accions necessàries per obrir les 24 places» de la residència d’Horts de Miró, i apressar-los a posar en marxa el total de la capacitat de l’edifici de manera pública. La moció se sumava a una d’aprovada un any abans.