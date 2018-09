El 25% de l'Hospital Sant Joan, part d'hospitalització i urgències, sense llum

Un dels 4 generadors no va respondre per la tempesta de dimecres i el tall, que va fer atendre malalts a les fosques, va atrapar persones als ascensors

Ni botó d’avís ni aire condicionat

Una incidència originada per la intensa tempesta d’aquest dijous al vespre, que va afectar un quadre intern, va deixar sense subministrament elèctric el 25% de l’Hospital Sant Joan. Fonts del centre precisen al Diari Més que les àrees que van quedar-se sense llum es corresponen amb una part d’hospitalització i d’urgències.El sistema que havia de donar l’ordre perquè s’activés un dels quatre generadors amb què compta el centre no va funcionar i va desencadenar el problema. Aquesta part de l’edifici va romandre a les fosques entre les 7.45h i les 23h.Durant aquest període, precisen les mateixes fonts, cap pacient va patir conseqüències del tall més enllà de la incomoditat de trobar-se a les fosques. El personal hi va continuar treballant il·luminant-se amb llanternes o telèfons mòbils. Dues persones, això sí, van haver de ser evacuades d’un ascensor i una altra persona va necessitar ajuda a un segon elevador. Totes van sortir, apunten des del Sant Joan, sense problemes. La normalitat va mantenir-se a la resta de l’equipament. Si algun dels malalts hagués necessitat suport elèctric en algun moment de les tres hores, «se l’hauria traslladat a un altre espai» de l’Hospital «on hi hagués subministrament», extrem que no va donar-se la nit de dimecres.«Quan hem arribat a les 20.30, ja no hi havia llum. El passadís estava molt fosc, però es veia llum a través dels vidres de les consultes», relatava, poc després del tall, el parent d’un pacient. «He arribat a pensar que era per estalviar. Però, els ascensors no funcionaven. A planta, el passadís estava a les fosques, hi havia llum només en alguna habitació. Alguna infermera duia llanterna, altres s’il·luminaven amb el telèfon mòbil. I, és clar, a l’habitació estava tot fosc», afegia, i deia que «ha vingut la infermera i hem hagut d’il·luminar-la amb el telèfon quan prenia la tensió al meu familiar».«L’aire condicionat no funcionava i les finestres no es podien obrir. Els botons que serveixen per avisar infermeria no funcionaven i tampoc el llit elèctric, que s’ha quedat incorporat perquè no el podíem baixar», apuntava la mateixa persona, que deia que «hem hagut d’il·luminar amb el telèfon per anar al WC. I, bé, tot a les fosques, si tancaves la porta».Aquest familiar d’un pacient apuntava que «hem marxat a les 23h i l’hospital continuava sense llum, tot i que al carrer i als edificis del costat sí que n’hi havia. La porta d’entrada no funcionava i hem sortit per la lateral. Al carrer hi havia una patrulla de policia». Efectivament, i tal com precisen fonts de la policia local, a les 21.50h, la Guàrdia Urbana va muntar un dispositiu especial d’agents del cos de seguretat i de membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil amb la finalitat de donar assistència a l’Hospital Sant Joan mentre no hi havia llum.