Un tall elèctric a la torre de control paralitza l'Aeroport de Reus

Enaire reconeix la incidència, que a obligat ha esperar-se al cel un vol de Brussel·les, i la limita als equips de meteorologia

Actualitzada 06/09/2018 a les 20:37

Un «avaria» relacionada amb el «sistema energètic que alimenta diferents dependències» de l’Aeroport de Reus ha generat, aquest dijous 6 de setembre a primera hora, retards en l’obertura de les instal·lacions. Els fets han provocat, al seu torn, que un vol operat per Ryanair i que arribava procedent de Brussel·les, tal com denunciava de manera pública el sindicat UGT, hagués de realitzar esperes al cel per poder aterrar. Fonts del gestor de navegació aèria Enaire han reconegut al Diari Més la problemàtica i detallen que la incidència estava vinculada, «exclusivament» i «en particular», a «la no disponibilitat dels equips de meteorologia» el funcionament dels quals «és necessari per al servei de control» a la torre.El vent, la pressió atmosfèrica, els núvols, la temperatura de l’aire o la visibilitat són algunes de les variables que es mesuren a través de l’instrumental meteorològic, i resulten crucials a l’hora de prendre decisions en enlairaments i aterratges.A principis de juliol, un vol va sortir de Reus sense rebre el suport de la torre de control després que aquesta es quedés sense energia. El tall en el subministrament, que només va afectar el control de vols, es va produir per causes alienes a la infraestructura reusenca i a la seva gestora, Aena. A conseqüència d’aquest fet, el controlador va haver de donar permís al pilot, a qui va alertar de la situació, per ràdio i, després, traspassar-ne el control al centre de Barcelona. En aquell moment, des d’UGT va apuntar que la manca de personal havia alentit la reactivació del servei i Enaire sostenia que «els controladors estan formats per poder operar mitjançant ràdio o telèfon».