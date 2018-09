Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a la zona per extingir el foc i valorar la situació

Cap a les dues del migdia d'aquest dijous s'ha declarat un petit foc superficial en un vagó de mercaderies d'un tren que passava per l'Estació de Reus i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc per extingir l'incendi. Segons els Bombers, com que el vagó afectat transportava carbó, han fet aturar la circulació del tren i el corrent de la catenària temporalment per comprovar que no hi hagués un incendi latent a l'interior del vagó. L'extinció del foc superficial ha estat ràpida, però a causa del material que hi havia al vagó, els Bombers han requerit l'ús d'una càmera tèrmica per assegurar-se que no hi havia cap anomalia en la temperatura, que fes pensar que podia haver quedat un foc latent a l'interior. Finalment, després d'unes dues hores d'actuació, els Bombers han pogut comprovar que la temperatura que presentava el carbó era normal i han autoritzat que el tren afectat continués la marxa.