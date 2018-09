Tot a punt pels actes de la Diada de l'Onze de setembre a Reus

Els actes previs començaran el 8 de setembre

Actualitzada 06/09/2018 a les 13:00

Actes previs

La lectura de la Glossa de la Diada, a càrrec d'Emili Argilaga Tarragó, president d'Òmnium Baix Camp, centrarà l'acte institucional de l'Ajuntament per commemorar la Diada Nacional de Catalunya a Reus. L'acte tindrà lloc el mateix dia 11 de setembre a la plaça del Baluard, a partir de les 10:00 h.De fet l'inici de l'acte en commemoració de la Diada es farà amb la interpretació de Arqueres montahes, himne de la Vall d'Aran, a càrrec de la Coral Canta Amb el Cor del CNL, dirigida per Marc Guerris.Tot seguit, es farà l'ofrena institucional a càrrec dels membres del consistori i, un cop llegida la Glossa de la Diada s'acabarà amb el cant d'Els Segadors, interpretat per la Coral Canta amb el Cor. De les 10:45 h a les 11:15, a la mateixa plaça, es faran les ofrenes de les diferents entitats amenitzades pel trio Zizigla. A les 11:15 h es farà el pilar a càrrec dels Xiquets de Reus i un Ball d'Homenatge en honor de la Diada Nacional de Catalunya, a càrrec de Ricard Roig. La cloenda està prevista a les 11:30 h amb el cant d'Els segadors a càrrec de tots els assistents.Els actes de la commemoració de la Diada a Reus començaran aquest dissabte 8 de setembre, a els 22:00 h al Jardí de la Casa Rull, amb el nou espectacle de la Cobla Reus Jove. Es titula El príncep de la tenora i l'han preparat per commemorar el seu 20è aniversari. Han comptat amb la col·laboració de la Colla Sardanista Rosa de Reus i amb motiu de la commemoració de Reus Ciutat de la Música 2018.D'altra banda, el dilluns dia 10 de setembre, a partir de les 13:00 h i al carrer del General Moragues, davant el monòlit commemoratiu, es farà la Glosa al general Moragues, a càrrec d'Ezequiel Gort, i una ofrena floral per part de les entitats Òmnium, ANC, Pacte Nacional per la República i altres autoritats, i seguidament, actuarà l'Orfeó Reusenc.Finalment, a la tarda, a la plaça del Mercadal, a partir de les 17:45h es farà una masterclass de ballada de sardanes i, a continuació, una ballada de sardanes amb la Cobla Pare Manyanet.