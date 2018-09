Per què Reus és com és?

L’exposició «Coses de Reus» fa un recorregut pels aspectes que han configurat la ciutat els últims segles

Recorden quin aspecte tenia el Campaneret de Reus, avui desaparegut? Sabien que el projecte de construir un canal que unís Reus i Salou no va ser només una quimera, sinó que se’n va arribar a posar la primera pedra? O que el primer teatre de la ciutat va ser el Teatre Principal? Totes aquestes qüestions i moltes altres conformen el recorregut expositiu de la mostra «Coses de Reus», que es pot visitar, des del passat mes de maig, al Museu de Reus.L’exposició pretén refrescar la memòria i aportar noves informacions sobre els diferents aspectes que han anat configurant la història i la fesomia de la ciutat, i ho fa a través d’objectes que habitualment es conserven a la sala de reserva del museu, així com un recull d’imatges i plànols.«Coses de Reus» fa un recorregut a través d’aspectes com la defensa de la vila a través de les muralles, així com del seu creixement, la necessitat d’abastir-se d’aigua o les comunicacions a través del ferrocarril i l’aeroport. Un apartat important del recorregut expositiu està dedicat a la indústria i el comerç, començat pel tèxtil, amb una primigènia indústria sedera i la gran expansió que va suposar l’arribada del cotó americà. També hi ha un espai dedicat a la indústria dels destil·lats, amb l’aiguardent al capdavant. «El vessant industrial de la ciutat sempre ha estat poc conegut», assenyala Jaume Massó, arqueòleg del Museu de Reus. «Es pensa que sempre hem estat una ciutat comercial, quan en realitat Reus ha tingut una gran habilitat per aprofitar tot allò que té a l’abast per a la indústria. És el cas per exemple de la ceràmica. El territori sobre el qual hi ha la ciutat és molt argilós, i per això Reus ha estat un gran productor de ceràmica fins als anys seixanta del segle passat».L’exposició culmina amb l’espai dedicat als grans edificis desapareguts, una part de la història recent que és desconeguda pels reusencs més joves. «Amb els enderrocs de grans edificis hem tingut unes grans pèrdues patrimonials; en cas d’haver-se conservat, la ciutat ara tindria una presència espectacular», apunta Massó, en referència a edificis com els que van allotjar la Casa Comas (i posterior Hotel Continental de París).«Coses de Reus» és també una bona oportunitat per contemplar peces com el bellíssim escut de l’antiga sedera Puig i Carcereny, l’impressionant conjunt al·legòric que coronà la façana de la Casa de la Vila, des de mitjan segle XIX fins al primer terç del segle XX, el popular ‘Jueu del Raval’, una teiera usada per il·luminar el carrer, bitllets encunyats a la ciutat –amb les imatges d’il·lustres reusencs– o una antiga creu de terme.L’exposició temporal de llarga durada «Coses de Reus» es pot visitar al Museu de Reus (Plaça de la Llibertat, 13), fins al 25 de maig de 2019. L’exposició compta amb un programa de visites guiades. Per gaudir-ne, cal fer la reserva al telèfon del museu (977 010 662).