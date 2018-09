El Moviment #VullCorredor fa parada a la plaça Llibertat de Reus

La plataforma reclama la doble plataforma d'ample internacional i l'alta velocitat real per a tot el traçat

Actualitzada 06/09/2018 a les 17:45

Reus, vuitena parada

El Moviment #VullCorredor farà parada a la plaça Llibertat de Reus aquest divendres 6 i dissabte 7 de setembre per reclamar la doble plataforma d'ample internacional i l'alta velocitat real per a tot el traçat del Corredor Mediterrani.Per a l'entitat, que impulsen empresaris i societat civil, «és fonamental l'eliminació del coll d'ampolla de via única del tram de Tarragona, la qual suposarà una reducció de mitja hora del temps de viatge entre Castelló i Barcelona».L'any 2020 s'haurà canviat l'ample de via d'ibèric a internacional en aquesta part del traçat, però no hi haurà la doble plataforma.#VullCorredor té com a objectiu la culminació del Corredor Mediterrani el 2025 i sol·licita que «el nou Ministeri de Foment mantingui el compromís de complir els terminis que va establir l'anterior Govern» i que en aquesta data, tot el traçat de la infraestructura ferroviària tingui l’ample internacional i es pugui unir el sud d'Andalusia amb Europa.Divendres a les 11.30 hores, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el president d'honor de Fundació Gresol, Anton Pont, i el secretari general d'AVE, Diego Lorente compareixeran a la plaça de la Llibertat per presentar l'autobús itinerant de #VullCorredor. Aquest compta amb una exposició interactiva amb informació sobre cadascuna de les parades que fa i sobre com el Corredor del Mediterrani ajudarà a la reducció de temps en el transport de viatgers i mercaderies, a l'ocupació, al turisme, al medi ambient, al territori i a l'economia.Després, es faran dues taules rodones per conèixer els beneficis del Corredor Mediterrani. La primera taula estarà formada per Vicente Moya, secretari general del sindicat CCOO de Tarragona, Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, i María José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Mentre que a la segona taula, hi participarà amb la presència de Joan Llort, secretari general del sindicat UGT de Tarragona, Eduard Vicente, director de la Fira de Reus, i Jaume Batista, president de Foment Reus Empresarial.Durant l'estada a Reus, els visitants podran signar el seu suport al projecte del Corredor Mediterrani i fer-se fotos en un photocall. Per als nens, s'han preparat tallers de construcció de trens (divendres de 18.30 a 20.30 h i dissabte d’11.30 a 13.30 h). Els tallers es faran en col·laboració amb el Gaudí Centre.La iniciativa de la societat civil en suport del Corredor va arrencar el 12 d'abril a Los Barrios (Campo de Gibraltar) i aquesta serà la vuitena parada després de passar per Algesires, Granada, Màlaga, Cartagena, Lorca, Alacant i Castelló. Empresaris, societat civil i responsables públics donen suport al Moviment #VullCorredor amb la seva presència i signatura.Després de Reus, la parada següent serà a Martorell, el 21 i 22 de setembre. L’acció itinerant acabarà amb un gran acte empresarial el 27 de setembre a Barcelona.La campanya #VullCorredor suma ja gairebé 77.000 signatures de suport.