El Ball de Cercolets de Reus presenta els nous cèrcols i recapta fons

El dia 15 hi ha un vermut per recuperar costos

Actualitzada 06/09/2018 a les 11:18

El Ball de Cercolets de Reus ha organitzat un vermut el proper 15 de setembre, a la plaça de la Farinera, per tal de presentar els nous cèrcols del ball. L’acte servirà per cobrir costos de la renovació i, al mateix temps ensenyar la nova estètica al públic amb el primer ball.L’acte començarà a les dotze del migdia amb un taller infantil al mateix temps, que durarà fins les dues quan arribarà la cercavila del bou. A tres quarts de tres, les cercoletes realitzaran el primer ball a plaça amb els nous cèrcols.En un altre ordre de coses, La Coordinadora de Danses de Reus va inaugurar a l’abril la nova seu social ubicada al número 19 del Carrer Sant Benet. Fins llavors, l’entitat no disposava d’un local propi i utilitzava dependències de l’Ajuntament com l’espai de la Palma per assajar i el Vapor Vell per a guardar alguns dels elements de l’entitat. L’obtenció del local permetrà no dependre de les activitats que es realitzin als esmentats espais per poder utilitzar-los i concentrar tot el material en un mateix espai.