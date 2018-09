Bombers hi han desplaçat quatre dotacions a les dotze del migdia

Actualitzada 05/09/2018 a les 17:25

Una bombona de gas butà ha originat aquest migdia un incendi al carrer Macià Vila de Reus. Els fets s’han produït a l’alçada del número 24 d’aquesta via i a l’interior d’un dels blocs de pisos de considerable alçada. L’avís pel foc l’han rebut els Bombers de la Generalitat cap a les dotze. Fins al lloc s’han desplaçat un total de quatre dotacions del cos. L’incendi es trobava localitzat en una de les plantes superiors de l’immoble, on hi havia la bombona, dins d’un habitatge. Bombers hi han treballat durant aproximadament una hora, fins a la una, en una intervenció relativament menor. El foc no ha deixat ferits.