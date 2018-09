Els Bombers han hagut de treure al conductor que ha quedat atrapat a dintre

Actualitzada 05/09/2018 a les 17:00

Un turisme s'ha precipitat aquesta tarda per la riera d'Alforja de Reus i ha quedat bolcat. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 15.51 hores per un vehicle que ha caigut a la C-14z al punt quilomètric 6, la carretera que va des del cementiri de Reus cap a Montblanc. Com a conseqüència de l'accident, el conductor ha quedat atrapat dintre del vehicle i han hagut de fer tasques d'excarceració per treure'l.Fins al lloc dels fets, s'han desplaçat quatre dotacions de Bombers i diverses unitats del SEM. El conductor ha resultat ferit lleu.