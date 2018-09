Un timbal i tres gralles faran sonar la música del Lleó petit

Daniel Carbonell ha adaptat partitures del Lleó i les peces són més curtes

Actualitzada 05/09/2018 a les 13:08

Quatre músics, un timbal i tres gralles, acompanyaran el Lleó petit, que es presentarà en societat el proper 22 de setembre, un cop sorgit del taller de l’escultor Manel Llauradó. En detall, es tracta de Marc Sabater, Ramon Tella, Lluc Reues i Albert Sans. Els quatre interpretaran una adaptació de la música del Lleó, realitzada per Daniel Carbonell, i que ha consistit en «abaixar claus» a les partitures originals. La música serà més curta, tenint en compte que els portadors del Lleó petit són nens. La colla del Lleó va donar a conèixer ahir les cares de la formació que posarà ritme a la nova bèstia.La roba dels portadors del nou element del seguici petit serà una rèplica de la dels portadors del Lleó. El preu del projecte del Lleó petit, inclosa la corona que dissenya la joiera Siat Sans, frega els 15.000 euros. L’Àliga petita i la Mulasseta seran els padrins de la bèstia. Pel que fa a la imatge del Lleó petit, aquest mostra unes orelles més grans i un pelatge més curt que el seu pare, conseqüència de la voluntat d’haver-li volgut donar un aspecte més de cadell. Serà tot de color daurat, coronat i amb un mantell on lluirà l’escut de la ciutat. La peça serà portada interiorment per dues persones. La figura, un cop acabada, pesarà prop de 30 quilos i farà una mica més de dos metres d’alçada.Aprofitant que el Lleó petit ja hi era, el Lleó ha passat també per les mans de Llauradó per fer-se els darrers retocs abans de la Festa Major de Misericòrdia, consistents en reparacions superficials de la pintura.