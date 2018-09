Mercadona es desvincula de la prospecció, impulsada per la propietat i que se sol realitzar per saber valor i opcions d’un terreny

Actualitzada 05/09/2018 a les 09:38

Ni llicència d’obra ni d’activitat

La realització, ahir, d’un sondeig geotècnic a l’interior del recinte de la Sedera va alertar els veïns de la zona, tot just l’endemà que part dels partits polítics convocats en assemblea per la Plataforma de la Sedera posessin en quarantena, d’inici, el seu suport a una possible expropiació dels terrenys per destinar-lo a un espai públic. Els moviments, segons ha pogut saber el Diari Més, es corresponen amb una prospecció del solar del passeig de Misericòrdia la qual va començar al matí amb la previsió, d’entrada, d’allargar-se al voltant de tres dies.Aquesta es porta a terme per comprovar la situació del sòl sota l’antiga passarel·la tèxtil i ha estat encarregada per la propietat de la parcel·la, que tot apunta que actualment continuaria sent Solvia. Serveix, habitualment per precisar el valor i les possibilitats que plantegen els terrenys a l’hora de, per exemple, aixecar-ne algun tipus de construcció. I fa referència a un espai concret dins de la parcel·la. Representants veïnals i el president de la Plataforma, Cristian Muñoz, van fer cap ahir al recinte obert de la Sedera per interessar-se per la intervenció, sobre la qual no havien rebut cap notificació. Ho va fer igualment l’arquitecte municipal, que va interpel·lar en relació a l’activitat l’operari que en aquell moment es trobava fent el sondeig. La Guàrdia Urbana, amb posterioritat, s’hauria personat també al lloc amb la mateixa finalitat.Urbanisme no ha concedit, almenys fins aquest dimarts a la tarda, cap llicència d’obres que estigui relacionada amb els terrenys ni n’està tramitant cap per ubicar-hi alguna activitat. Per realitzar un sondeig geotècnic, però, no se sol·liciten permisos a l’Ajuntament. Muñoz mostrava ahir la seva sorpresa pels moviments i valorava que «és estrany» que aquests es produeixin «el dia després de l’assemblea» que es va fer dilluns.Fonts de l’empresa Mercadona, que mantenia els terrenys entre les alternatives que sospesa al municipi per instal·lar-hi un nou establiment, desvinculen completament la cadena d’aquest pas. I destaquen, consultades per aquest mitjà, que Mercadona no té la propietat del solar de l’antiga Sedera. L’encàrrec del sondeig, així les coses, ve donat pel titular del recinte i podria tenir utilitat per conèixer, al seu torn, alternatives a l’interès de la firma de supermercats que és l’únic que, fins al moment, s’ha fet públic en relació a la parcel·la.La situació dels terrenys de la Sedera, de fet, manté obertes diferents portes de cara al seu futur. Sobre aquests existeixen ara uns plànols que dibuixarien almenys una opció de construcció la qual contempla, entre soterrani alçada, entre quatre i cinc pisos. No ha transcendit, però, el seu origen ni si aquests s’acabaran convertint en algun moment en una construcció al passeig de Misericòrdia. La proposta recollida en el procés participatiu engegat per la Plataforma de la Sedera passava per destinar aquest punt a un pulmó verd amb diferents serveis per a la zona. Altres veïns, però, estarien d’acord amb el desembarcament d’un supermercat de Mercadona.