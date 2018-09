Reus vol implicar més a la ciutadania en la votació dels pressupostos participatius

La convocatòria d’enguany torna a destinar 750.000 euros per impulsar projectes escollits pels veïns

Actualitzada 05/09/2018 a les 14:58

Balanç del procés 2018

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, han presentat aquest dimecres el nou procés de pressupostos participatius, corresponent a l’exercici 2019, que incorpora diferents novetats orientades a implicar més a la ciutadania. La proximitat i l’ampliació del ventall de persones susceptibles de participar són les grans apostes dels segons pressupostos participatius que viurà la ciutat de Reus a partir d’aquesta tardor. La superació de l’escletxa digital, arribar a tots els barris de la ciutat, fomentar nous tallers de participació ciutadana per construir col·lectivament les propostes i ampliar l’edat de participació als majors de 14 anys són els quatre grans objectius que es plantegen en aquest nou procés. La convocatòria municipal destinarà 750.000 euros a impulsar les inversions que decideixi la ciutadania a través del seu vot, les quals es començaran a executar a partir del segon trimestre de 2019.L’alcalde i la regidora de Participació han fet un balanç positiu del primer procés i han explicat que les novetats s’han incorporat després d’una avaluació realitzada conjuntament amb persones i entitats que han participat en aquesta primera experiència. L’objectiu és millorar i facilitar encara més la participació de la ciutadania en aquest sistema de presa de decisions.Per tal de facilitar la participació i perquè tothom que vulgui pugui participar, tingui accés o no a Internet, a part del suport que es presta per part del personal de l’Ajuntament, la ciutadania podrà presentar propostes en suport paper, dipositant-les en una urna. Hi haurà unes urnes fixes a cadascun dels sis centres cívics municipals durant tota la fase de presentació de propostes i d’altres d’itinerants a diferents parts del territori.Durant la fase de presentació de projectes, es traslladaran les urnes als diferents barris de la ciutat un dia a la setmana perquè tothom que hi estigui interessat pugui participar. Durant l’etapa de votació, també es faran arribar les urnes als barris per facilitar el vot presencial.A més, es tiraran endavant tallers oberts a tots els veïns i veïnes de Reus per construir col·lectivament propostes de ciutat. El consistori busca la màxima representació de la diversitat de perfils que hi ha a la ciutat per integrar totes les veus i construir projectes que sumin, que aportin un valor afegit per a tothom. Els participants en els tallers escolliran de manera consensuada sis projectes de ciutat que tindran com a peculiaritat el fet de passar directament a la fase de votació i, per tant, no necessitaran passar per la fase de suports per classificar-se.Podran participar en el procés totes aquelles persones majors de 14 anys, empadronades a Reus abans de l’1 de setembre de 2018.Tal com va passar en la primera convocatòria, aquesta segona edició dels pressupostos participatius disposa de 750.000 euros, pertanyents al pressupost municipal d’inversions 2018, per destinar a les inversions que decideixi la ciutadania a través del seu vot i que es començaran a executar a partir del segon trimestre de 2019.La tipologia dels projectes seran, novament, de Grans projectes -aquells que tenen un cost d’entre 50.000,01 i 150.000 euros- i els Petits projectes -amb un cost de fins a 50.000 euros-.L’alcalde i la regidora han recordat que la primera convocatòria de pressupostos participatius ha tingut un balanç molt positiu i ha fet possible l’elecció de 14 projectes guanyadors, 4 dins la categoria de projectes grans i 10 projectes petits. Tots aquests projectes s’han de posar en marxa durant aquest 2018 i s’executaran al llarg d’aquest any i de 2019. En total s’hi van presentar 93 projectes, dels quals 43 van ser finalistes, i hi van votar 8.349 persones.