Gairebé tres hores d'operació per rescatar i 'jubilar'el cavall Richman

L’equí, una exestrella de la doma i que ara estava acollit a una parcel·la de Reus, viatja a Roquetes

Actualitzada 05/09/2018 a les 11:13

Fins a 16 dels 19 anys competint

El cavall acollit temporalment en una parcel·la a l’entorn del camí de la Pedrera del Coubi va poder ser rescatat, ahir, després de més de dues hores d’intents que van acabar amb l’animal en un remolc camí de Roquetes, a Tortosa. El Club Ecuestre Las Ilusiones, que havia iniciat una recaptació de fons per tal de poder traslladar l’equí, se l’ha pogut endur per proporcionar-li «una segona vida» a uns terrenys de tres hectàrees.L’equí, Richman, que havia competit anteriorment en doma clàssica, on havia destacat com una estrella, ha passat els darrers sis mesos a Reus. Es trobava en una situació delicada des que deixés de resultar prolífic en aquesta disciplina. A primer cop d’ull, explica la propietària de Las Ilusiones, Sarah Tepass, Richman «està molt dèbil i necessita una bona dieta, caldrà desparasitar-lo i imagino que se li haurà de fer alguna cosa a les dents i per veure el seu estat general». Serà avui quan el visiti el veterinari per fer-ne una valoració més acurada.Ahir a la tarda, ella i altres persones que l’acompanyaven, amb l’ajuda d’un remolc que prestava una d’aquestes, van pdoer fer-se càrrec de l’animal, que està molt prim. L’operació va resultar especialment complicada per haver-se dedicat el cavall durant bona part de la seva vida a la doma clàssica, qüestió que l’havia fet més resistents a sorolls i a algunes de les ordres.Richman té 19 anys i ha estat competint fins als 16. La Ilusiones buscava 300 euros que encara necessita per sufragar les primeres despeses del cavall. Els fons, apunta Tepass, servirien per cobrir l’atenció veterinària que l’animal necessita, la seva manutenció durant un període de recuperació i el combustible per moure’l de lloc. La recaptació està activa a través del perfil de Facebook del Club Ecuestre Las Ilusiones.Un cop el cavall es trobi del tot en bones condicions, concretava alguns dies enrere Tepass, «el que farem és buscar algun particular que el vulgui, que el tingui aquí o bé que disposi d’un espai adequat, però que ens permeti fer el seguiment de l’estat de l’animal». Aquesta última és una condició «sense la qual no el donem mai perquè no volem que cap cas derivi en un nou abandonament». és enllà dels diners, Las Ilusiones fa una crida per rebre pinso, palla, alfals, avena, mantes i cordes, entre altre material vinculat als cavalls.