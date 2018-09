Els Xiquets de Reus obren la colla al Centre d'Acollida de Refugiats

Una vintena de nouvinguts van participar en els assajos de l’entitat i van anar a una actuació

Promoure la integració

Des de la setmana passada, un grup de refugiats del Centre d’Acollida de Reus participa en les activitats de la colla castellera Xiquets de Reus. Es tracta d’una vintena de persones, de diverses edats i procedents de països diferents, que després d’una xerrada del Centre d’Acollida, que va tenir lloc el passat 28 d’agost al local de la colla, van quedar-se a l’assaig, que se celebra habitualment els dimarts i els divendres al vespre.La presència del grup de refugiats es va repetir a l’assaig de divendres passat, durant el qual van participar de forma activa i se’ls van oferir samarretes de l’entitat. I davant d’aquesta situació, des de l’entitat se’ls va proposar si volien acompanyar la colla a l’actuació que tenien els Xiquets diumenge passat a la Festa Major de Cambrils. Finalment, 22 persones del Centre d’Acollida es van sumar a la colla reusenca, i van participar en l’actuació fent pinya amb els de la camisa avellana.Com va comentar el president dels Xiquets de Reus, Lluís Pallejà, la colla està totalment oberta a aquest tipus de col·laboració, i els refugiats que vulguin seguir participant en les activitats de la colla, hi són completament benvinguts. Fins i tot va remarcar, que tenint en compte la seva situació econòmica, des de la colla se’ls facilitaria poder formar part de l’entitat, sense haver de fer front a la quota de soci.Aquesta iniciativa dels Xiquets de Reus, respon al caràcter integrador i cohesionador que caracteritza el fet casteller, ja que es tracta d’una activitat de grup en què la forma d’assolir objectius és la suma dels esforços col·lectius.Des de CEAR, la Comissió Espanyola d’Ajuda als Refugiats, entitat que gestiona el centre de Reus, es mostren satisfets amb aquesta col·laboració, ja que un dels seus objectius és fomentar que els seus usuaris coneguin l’entorn i s’hi integrin a través d’activitats de lleure, i l’activitat castellera n’és un gran exemple.A més, consideren que participar en una colla amb massa social com els Xiquets de Reus, pot ajudar els refugiats a crear xarxes socials amb la gent de la ciutat, un fet de gran importància per a persones nouvingudes.Des del Centre d’Acollida de Refugiats de la ciutat, que està en funcionament des de fa aproximadament un mes, treballen també amb l’Ajuntament de Reus i amb entitats com el Mas Carandell, per oferir cursos d’idiomes als refugiats i treballar en la seva inserció sociolaboral. També preparen tallers per als centres educatius de primària i de secundària, per donar a conèixer als més joves quins motius poden portar una persona a ser demandant d’asil, fomentar l’interès per conèixer els refugiats i per combatre els estereotips i els rumors que fomenten la xenofòbia.Des del centre estan oberts a les iniciatives que tinguin per objectiu fomentar la integració dels nouvinguts, i qualsevol entitat local que hi vulgui col·laborar, serà benvinguda.