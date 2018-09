Aprenent la tècnica del discurs oral

El Centre de Normalització Lingüística de Reus impartirà un curs per aprendre a parlar en públic

Les exposicions orals, ja siguin en petit comitè, ja siguin davant grans auditoris, són un repte difícil de superar per a moltes persones. I sovint, si aquesta exposició s’ha de fer en llengua catalana, el repte pot tenir una dificultat afegida. Prenent com a punt de partida la idea que parlar en públic és una necessitat no només laboral, sinó també del dia a dia, al Centre de Normalització Lingüística) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura (CNL), han programat un curs per aprendre a dominar les eines del discurs oral. El taller «Parlar en públic» té un format eminentment pràctic i s’hi aprendrà el que és essencial, més enllà del contingut, per comunicar de forma eficaç: la postura, la gesticulació, l’entonació, la manera d’evitar tics lingüístics, els trucs per connectar amb el públic o la cortesia lingüística. El curs s’organitza en deu sessions de dues hores cadascuna, i està dirigit per Judith Rodríguez, tècnica del centre. «Durant les sessions s’explica per exemple com elaborar un bon guió, o com enfocar el principi i el final de les intervencions. També es treballen aspectes més generals, com el fet que durant una exposició s’ha d’informar però també entretenir», apunta Anna Saperas, Directora del centre. En paral·lel, també es treballa la comunicació no verbal, les eines per controlar els nervis o com evitar els tics lingüístics.Aquesta és la segona edició del curs. La primera es va fer la passada primavera, i va comptar amb l’assistència de setze alumnes, els quals el van valorar amb una mitjana de 9,3 punts sobre 10. El curs s’adreça a totes les persones que parlen català però se senten insegures a l’hora de parlar en públic, i també a totes aquelles que volen obtenir el títol C1 o C2 i volen preparar-se per la prova oral.Aquesta tardor el CNL oferta també el taller «Comunicacions administratives», adreçat a persones que treballen a l’Administració pública, col·laboren activament en una entitat, són treballadors de l’àrea administrativa d’una empresa o voldrien treballar en feines d’aquest tipus. L’objectiu, sempre a partir de les necessitats de l’alumnat, serà aconseguir que les comunicacions administratives siguin correctes i sobretot eficaces. Aquestes sessions seran impartides per Xavier Abelló.El taller «Parlar en públic» es farà del 15 d’octubre al 14 de novembre, els dilluns i dimecres de 19 a 21h, mentre que les sessions «Comunicacions administratives» tindran lloc del 16 d’octubre al 20 de novembre, els dimarts i dijous de 16.30 a 18.30h. En tots dos casos, els tallers tenen 20 hores de durada. El preu de la inscripció és de 33,68 euros i hi ha reduccions importants si l’alumnat està a l’atur, té família nombrosa o família monoparental, és pensionista o té una discapacitat reconeguda. Per inscriure-s’hi cal anar al Centre de Normalització Lingüística (Mas Vilanova, carrer de l’Àliga de Reus, 1). En el cas de nous alumnes, les matrícules estan obertes del 14 al 18 de setembre.