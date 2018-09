Un vol de la ruta Reus-Leeds activa l'alerta per quatre viatgers malalts

La tripulació va mobilitzar emergències per atendre els passatgers a terra

Actualitzada 04/09/2018 a les 11:08

Joint emergency service response to Leeds / Bradford airport tonight after reports of a number of people falling ill on an in-bound flight. Fortunately nothing more than a sickness bug. #Police #leeds #Bradford pic.twitter.com/4xSXLN67f6 — Sgt Chris Brumfitt (@WYP_Brumfitt) 2 de setembre de 2018

Un vol de Jet2.com que, aquest 1 de setembre, cobria la ruta Reus-Leeds va activar l’alerta a l’aeroport anglès després que la tripulació de l’avió donés l’avís, abans de l’aterratge, que alguns dels passatgers a bord no es trobaven bé. Serveis sanitaris van rebre l’aeronau quan aquesta va tocar terra, prop de tres quarts de deu de la nit, per atendre els viatgers i assegurar-se que no patien cap malaltia contagiosa important. Va ser després de realitzar aquesta comprovació, i d’assegurar que ningú més no mostrava altres símptomes, que la resta del passatge va poder ser desembarcar.Fonts de Jet2.com concreten al Diari Més que «la tripulació a bord del vol LS298 Reus-Leeds va haver de trucar una ambulància per al transport de dues persones» i que, «a més, la tripulació va ser advertida que altres dues persones, sense relació amb el cas anterior, no es trobaven bé a bord». Al moment d’arribar a Leeds, aquests passatgers, afegeixen des de la companyia, «van ser visitats pel personal d’una ambulància abans de tornar a casa». Jet2.com subratlla que, en la intervenció, «la seguretat dels passatgers va ser la prioritat». Tot i que l’aerolínia no ho confirma, d’entrada només es tractaria d’un virus de poca rellevància, probablement estomacal.Imatges difoses pels passatgers mostren que també hi van ser presents efectius de bombers i la policia. Els viatgers del vol han rebut instruccions, tal com explicava una d’elles a través de les xarxes socials, d’acudir al metge i avisar de les seves circumstàncies a les autoritats sanitàries si en un termini de 21 dies noten algun tipus de símptoma que hi pugui tenir relació.