La CUP portarà al Ple una moció sobre el futur del terreny de la Sedera

La Plataforma va presentar una proposta

Actualitzada 04/09/2018 a les 10:41

La Plataforma de la Sedera, la iniciativa ciutadana que vol que el solar que va quedar després de l’enderroc de l’antiga Sedera tingui un ús públic, es va reunir aquest dilluns en una assemblea oberta a la qual van assistir representants de tots els grups municipals.Membres de la Plataforma van explicar que després d’un procés participatiu, que van impulsar entre els veïns de la zona, van decidir redactar una proposta de moció recollint l’opció més votada. Aquesta opció és que el solar passi a ser un espai públic i que s’hi construeixi un pulmó verd que ofereixi diferents serveis als veïns, com ara un hort urbà, espais per practicar esport o zones de lleure, i que una altra part dels 8.000 metres quadrats que té en total, es dediqui a la construcció d’algun equipament públic. Per dur a terme aquest projecte, des de la Plataforma proposen a l’Ajuntament de Reus que expropiï el terreny, que actualment és propietat de Solvia.Representants de tots els grups municipals van assistir a la reunió per escoltar la proposta ciutadana i per donar la seva visió. A banda de la CUP, representada per Mariona Quadrada, que va afirmar que ells donarien suport a la proposta, els altres partits es van mostrar més cautelosos a l’hora de posicionar-se, sobretot en l’assumpte de l’expropiació del terreny, que asseguren que seria molt complicat. Mentre que tots van coincidir a afirmar que estarien oberts a debatre sobre un nou ús del solar de la Sedera si s’organitzava un altre tipus de procés participatiu obert a tota la ciutadania. Des del PDeCAT van assegurar que, de moment, l’Ajuntament no té cap expedient obert, ni s’està tramitant cap llicència per a aquest espai.Ara per ara, els veïns seguiran debatent per elaborar una proposta definitiva.