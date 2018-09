El nou partit de Josep Anglada arriba a Reus per «frenar la immigració»

Som Identitaris s'ha presentat a la ciutat amb el delegat del partit a Tarragona, Eduard Mañas

Actualitzada 04/09/2018 a les 12:35

Josep Anglada, exlíder del partit xenòfob Plataforma per Catalunya, ha presentat el seu nou partit, Som Identitaris, a la ciutat de Reus, acompanyat del delegat del partit a les comarques de Tarragona, Eduard Mañas. De moment, des del partit encara no han definit qui seran els representants de la formació a la ciutat de Reus, però la intenció de la formació és presentar-se a les eleccions municipals a Reus, Tarragona i Mont-roig del Camp, on, segons ha assegurat Anglada, tenen una base de militants. Els representants del partit i els possibles candidats a les llistes locals de la demarcació, es reuniran aquest dimarts per començar a parlar de l'estratègia de precampanya per les eleccions municipals de la primavera vinent.Mañas ha especificat que Som Identitaris no és un partit xenòfob, però que un dels seus principals objectius és frenar la immigració a través de les polítiques locals. Tant Anglada com Mañas han destacat la importància de la política municipal per preservar la «identitat del país», i per treballar per millor les condicions de vida dels ciutadans. Eudard Mañas, empresari tarragoní, ha destacat que Reus ha perdut part del seu potencial comercial en els darrers anys, i que el seu partit vol treballar per millorar aquesta situació. Pel que fa a la situació política del país i el procés independentista, Som Identitaris no es vol posicionar, ja que asseguren que aquesta no és una tasca per a la política municipal.La presentació del partit, que ha tingut lloc a quarts de dotze del migdia a la plaça del Mercadal, ha coincidit amb la convocatòria dels Avis i Àvies per la Llibertat, que es reuneixen diàriament a la plaça per demanar la llibertat dels presos polítics, i que aquest dimarts havien fet una convocatòria especial per mostrar el seu rebuig a les polítiques racistes que representa Josep Anglada, una iniciativa que ha tingut resposta, ja que unes 400 persones s'han reunit a la plaça, gairebé el doble de les que ho fan habitualment.