Uns 30.000 cotxes al dia circulen pels accessos de la T-11 que no tenen llum

Foment reitera la voluntat de reparar l’enllumenat però algunes de les entrades a Reus acumulen ja més d’un any a les fosques

Actualitzada 02/09/2018 a les 20:59

L’estalvi energètic

Prop de 30.000 vehicles circulen cada dia per la T-11 al seu pas per Reus. Des de fa més d’un any, cap dels accessos al municipi des de l’autovia té del tot actiu l’enllumenat que, al seu moment, s’hi va col·locar. Aquest cap de setmana, la primera entrada per la variant –que dóna pas a l’Aeroport i al centre– i la del polígon Agro-Reus seguien a les fosques. Bellissens, la carretera de Salou i Misericòrdia estan il·luminats parcialment.Fonts de la subdelegació del govern a Tarragona apunten al Diari Més que la qüestió està a l’agenda de Foment tot i que no té data. Anteriorment, havien atribuït la situació a episodis de robatori de coure i altres materials als fanals de la carretera. La Cambra va emetre, al setembre del 2017, un comunicat on demanava al Ministeri que accelerés les reparacions i avisava de l’impacte negatiu que tot plegat podia generar en el turisme, així com de la repercussió per als residents. Foment ha realitzat en els darrers mesos algunes intervencions concretes en aquest aspecte, però el gruix del problema està present.El de Misericòrdia és, ara, l’accés on millor s’hi veu. L’entrada des de Tarragona té llum, així com també la rotonda i una part de la sortida. Per Bellissens i per la carretera de Salou, ni l’entrada ni la sortida estan il·luminades –pocs fanals funcionen– però la rotonda sí que ho està. En general, en aquests punts, cap de les llums més pròximes a l’autovia estan enceses. Els conductors que es desvien de la T-11 per anar a l’Aeroport de Reus o a l’Agro-Reus ho fan a les fosques i en dos punts on en flux de circulació resulta considerable.El mapa de carreters del Ministeri de Foment, en la seva darrera edició, amb data del 2016, parla d’un volum de vehicles per dia que arriba a 42.600 abans de l’accés per Brasilia i de 16.300 passat Agro-Reus. Així, cada dia, al voltant de 26.200 cotxes, motos o camions empren el tram de la T-11 que passa per Reus. D’aquests, segons el propi mapa de carreteres, més del 90% són lleugers i uns 350 a la setmana són vehicles estrangers. La presència de l’aeròdrom hi podria tenir a veure.El passat novembre, operaris van restablir la il·luminació a l’entrada a la ciutat per l’avinguda de Bellissens. En aquell punt, des de la subdelegació explicaven que es tractava d’una primera actuació que en precediria d’altres, pendents de calendaritzar i les quals continuarien amb la tornada de la llum a l’accés per la C-14, la carretera de Salou, i després la resta. Les mateixes fonts explicaven que «s’estan delimitant unes zones prioritàries per anar-hi actuant progressivament, a mesura que sigui possible».Les feines a dur a terme, quan els fanals instal·lats s’apaguen, passen bàsicament per «reposar el cablejat en els casos en què aquest havia estat sostret dels punts d’il·luminació i se n’ha de col·locar de nou» i per «canviar el fanal –és a dir, la part que emet la llum, com podria ser una bombeta– si és que està trencada o que ha deixat de funcionar per alguna causa».La normativa vigent marca que el Ministeri només té obligació d’il·luminar autovies i autopistes quan transcorrin per sòl urbà i registren una intensitat de pas de vehicles superior a 80.000 al dia, per una qüestió d’estalvi energètic. També, com a «punts singulars», pot encendre glorietes a carreteres convencionals amb molt de trànsit o punts on tenen lloc pluges freqüents tot i que no hi passin molts cotxes.