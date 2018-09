Un grup de menors utilitza una bugaderia de Reus com a zona de jocs

El propietari del local d'autoservei va alertar a la Guàrdia Urbana al veure als joves entrant i sortint de les assecadores

Actualitzada 03/09/2018 a les 19:56

Antoni Vidal, propietari de la Bugaderia Vidal de Reus, es va quedar sorprès la setmana passada al veure com un grup de menors jugaven amb les assecadores, que té al seu local d'autoservei. Els fets van ocórrer el dimecres i dijous passat, cap a les 19.30 hores, quan uns quatre o cinc nens van entrar al seu negoci al carrer Sardana número 12, molt a prop de la Pastoreta, i es dedicaven a entrar i sortir de dintre de les màquines d'assecat.Vidal, que compta amb càmeres de vigilància, va veure a través del seu mòbil com els menors jugaven a les seves instal·lacions. Aquest, que pot comunicar-se a través de la veu amb sistema de vigilància que té, va alertar als nois que avisaria a la Guàrdia Urbana. Com els joves no feien cas, va acabar trucant als agents perquè acudissin al local, però quan aquests van arribar, els nens ja no es trobaven al local.El propietari de la bugaderia, que té els fets enregistrats, assegura que «són nens del barri» però que fins que «la Guàrdia Urbana no els agafi in fraganti no es pot fer res». Vidal es lamenta que puguin prendre mal i que també puguin malmetre els aparells.