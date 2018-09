La presentació del Lleó Petit i el concert de Sau, actes destacats de Misericòrdia 2018

La regidora Montserrat Caelles ha donat a conèixer la programació de les festes, que també inclou el concert de Joan Masdéu, l’espectacle pel centenari de l’Orfeó o el 25è anviersari del festival Reggus

Actualitzada 03/09/2018 a les 13:33

Presentació del Lleó petit

Sau30 i Joan Masdéu, en concert

Reposició de 'Misericòrdia, de Reus al Cel' i 25è aniversari del Reggus

Guardons de la Ciutat

Actes religiosos

Reus ja ho té tot a punt per les festes de Misericòrdia d’aquest 2018. Els concerts de Sau i Joan Masdéu i la presentació del Lleó Petit seran algun dels actes més destacats, així com també cobren protagonisme l’espectacle ‘Misericòrida, de Reus al Cel’ pel centenari de l’Orfeó Reusenc i el 25è aniversari del festival Reggus. Així ho ha donat a conèixer la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, que ha presentat una programació que també inclou els esdeveniment més tradicionals a l’entorn i l’interior del Santuari.Entre els actes que més destacats hi ha la presentació del Lleó Petit, que s’incorporarà al seguici petit, el qual ja disposa d’un bon nombre de reproduccions d’elements del seguici festiu de la ciutat. La peça ha estat realitzada per l’escultor Manel Llauradó, qui ha treballat en l’elaboració de l’element i també la corona, una de les parts més laborioses de la iniciativa.El grup de música català Sau30 (una formació que homenatja la banda històrica banda osonenca Sau) actuarà a la plaça de la Llibertat a les 22:30 h el pròxim dia 21 de setembre, en el marc de les Festes de Misericòrdia. Reus Ciutat de la Música 2018 porta aquest grup a la capital del Baix Camp amb tota la força d’un dels grups pioners del rock a Catalunya. El compositor i guitarrista, Pep Sala, i Jonathan Argüelles, que es posa en la pell del desaparegut Carles Sabater com a veu principal, celebren els 30 anys de Sau amb una gira tribut als orígens de la banda, amb un format singular.El cantant reusenc Joan Masdéu acompanyarà Sau en aquesta nit musical del dia 21, on interpretarà les cançons del seu darrer àlbum ‘Innocents’ en la seva gira homònima iniciada a començaments d’aquest any.Per altra banda, el dia 22 de setembre s'ha previst un concert d'intèrprets locals, que inclourà la participació de Terra Ferma, Maika, Nus i Albert Basora.En el marc dels actes de commemoració del centenari de l'Orfeó Reusenc es preveu la reposició del muntatge Misericòrdia, de Reus al Cel, que es va concebre i estrenar el 15 de setembre de l'any passat a l'església Prioral de Sant Pere en el marc dels actes de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Inclou la participació de més de 100 persones, entre actors, cantaires, músics, dansaires, assistents i tècnics.Misericòrdia, de Reus al Cel explica la llegenda de l’Aparició de la Mare de Déu de Misericòrdia a la pastoreta Isabel Basora. Tot plegat durant una epidèmia de pesta a la ciutat de Reus que, segons narra la història, va cessar gràcies a la intervenció divina de la Verge. A més, també hi apareixen nous personatges fins ara desconeguts en noves trames secundàries.Per altra banda, les festes estaran també marcades per una altra commemoració: el 25è aniversari del festival Reggus, una iniciativa que s'ha convertit en una referència en el camp musical del nostre país.L’Ajuntament de Reus enguany lliurarà els Guardons de la Ciutat el 20 de setembre a les 20h al Saló de Plens. En aquesta ocasió són reconeguts amb les Mencions honorífiques municipals la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume, la Confraria de la Mare de Déu de l’Amargura, l’Associació de Dones Blanca Almendro i l’Escola Puigcerver. També es lliurarà el títol de Filla Adoptiva a la ceramista Neus Segrià Fortuny i la Medalla de la Ciutat al Club Natació Reus Ploms, a l'Orfeó Reusenc i al Foment Industrial i Mercantil de Reus.El 24 i 25 de setembre es porten a terme els principals actes religiosos de les celebracions de Misericòrdia, entre els quals hi ha el Rosari de Torxes i l’ofici i actes habituals que es realitzen el dia de la patrona a la plaça del Santuari i a l’interior del temple. Entre aquests actes hi ha la baixada del Seguici Festiu de la ciutat el dia 25 a partir de les 11h des de la plaça de la Pastoreta fins al santuari al llarg del passeig de Misericòrdia. La missa en aquesta ocasió es farà a partir de les 18.30h. A les 19.30 h el Ball de Diables de Reus realitzarà 'la Baixada' fins al santuari.