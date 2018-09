La FAVR escollirà nova Junta i Valentín Rodríguez no repetirà de president

Els estatuts no permeten l’actual líder anar de nou a les eleccions, previstes al gener del 2019, i sortirà del càrrec després de 2 mandats i 8 anys

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) convocarà, a principis del 2019, eleccions per renovar la Junta. Els estatuts no permeten el president, Valentín Rodríguez, tornar-s’hi a presentar, donat que només contemplen un màxim de dos mandats per persona. L’actual Junta va elaborar-los. El tràmit suposarà el comiat, en aquest càrrec, del líder veïnal que, després de 8 anys, valora que «serà positiu canviar». La seva presidència s’acabarà al gener. Fins a 29 entitats integren la FAVR, que n’incorporarà dues més en l’assemblea que se celebri a l’octubre.Rodríguez va ser reelegit per darrera vegada al febrer del 2015, per unanimitat. En aquests últims mesos encapçalant el col·lectiu, completarà algunes de les iniciatives que la FAVR ha impulsat sota la seva mà, com la recollida de signatures per la materialització del baixador ferroviari de Bellissens que, tal com va avançar el Diari Més, n’acumula més de 3.000. Altres 3.000 firmes de veïns reclamen la fi de l’«abús» de les companyies elèctriques. La FAVR celebrarà, també, una altra edició de la Gala Solidària que aconsegueix joguines per alegrar el Nadal als nens que no en tenen. I aquestes setmanes dóna suport a les darreres festes de barri de l’any.En relació al valor de la FAVR, Valentín Rodríguez explicava fa uns dies a aquest rotatiu que «a l’hora de reclamar qüestions de ciutat, fer-ho com a 29 associacions ens dóna molta força», i deia que «més enllà de tot, formar part de la Federació d’Associacions de Veïns també genera molt bon rotllo entre les entitats i una relació de cosa compartida». El moviment veïnal, assegurava, «està molt viu. És una cosa altruista i, com a tal, depèn de molts factors, però té un paper molt important i segur que estarà present sempre».El president responia també amb claredat, en aquell moment, a les crítiques que, al llarg d’aquesta última etapa, ha rebut la seva figura i deia que la seva gestió «respon al que es comenta a les assemblees que es fan cada tres mesos, que són les que sempre marquen les línies, i la junta directiva, que ens reunim cada mes, complim els mandats que surten de l’assemblea». «Qui no pot entendre això, no entén com funciona el moviment associatiu», concloïa.La FAVR va crear la Taula pel baixador de Bellissens i està implicada al Pacte per la Salut i en Reus Ciutat de la Música. Ha donat suport a iniciatives pel civisme, l’impuls a l’ús de la bicicleta, la neteja de solars i multitud de qüestions vinculades al dia a dia dels barris de Reus.