El director de l'Hospital Sant Joan de Reus dimiteix

Òscar Ros renuncia i la seva sortida, unida a la de Roger Pla, obre la porta a un nou perfil consensuat entre Ajuntament i Generalitat que acceleri el consorci

Actualitzada 03/09/2018 a les 16:34

El director de l’Hospital Sant Joan de Reus, Òscar Ros, ha presentat la seva dimissió al càrrec, que ocupava des del maig del 2016. Ros iniciarà una nova etapa professional al capdavant de dos centres hospitalaris a Alacant, d’on és originari. Sagessa ha fet pública aquest migdia la renúncia del director en un comunicat. Aquesta es produeix poques hores després que, tal com va avançar el Diari Més, el gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Roger Pla, fos destituït, en un moviment que es produïa aquest 31 d’agost.Ros ja hauria sondejat anteriorment, en més d’una ocasió, un canvi laboral que l’acostés a casa. El seu adéu i el de Pla haurien d’accelerar la constitució del futur consorci de l’Hospital Sant Joan de Reus, un cop dues de les figures que hi havien mostrat reticències han quedat fora.El nou escenari plantejaria la possibilitat de nomenar un director per a l’Hospital Sant Joan que fos de comú acord entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya. I que es convertís així en l’home fort per pivotar la transició cap al consorci que ha d’assumir la gestió del centre sanitari reusenc, amb un perfil diferent. La mateixa persona podria acabar esdevenint, després, gerent del consorci, tot i que la decisió sobre aquest extrem no està presa.L'anunci del nou director de l’Hospital Sant Joan es produirà en pocs dies, i també durant els mesos de setembre i octubre hi ha previst, segons ha pogut saber aquest rotatiu, que alguns dels passos relatius al consorci es puguin visibilitzar. La voluntat és que el consorci entri en funcionament abans del proper 31 de desembre, el que suposaria activar-lo tot just un any després de la data inicialment marcada.En aquest punt, Ajuntament i Generalitat es trobarien ultimant reunions per acabar de polir tràmits jurídics i econòmics pendents sobre el consorci. Damunt la taula, ara, hi hauria diferents alternatives sobre la forma que aquest podria prendre forma. Les feines se centrarien a partir d'aquí, doncs, en definir els termes en què es materialitzarà, partint d’un acord comú sobre el gruix de la idea.