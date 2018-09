Crida per rescatar un cavall que va ser estrella de la doma clàssica

Recullen fons per dur l’animal d’una finca de Reus a Roquetes i ‘jubilar-lo’

Actualitzada 02/09/2018 a les 21:19

El Club Ecuestre Las Ilusiones, amb seu a Roquetes, ha iniciat una campaya de recaptació de fons per rescatar el Richman, un «cavall de 19 anys que ha competit fins als 16 a la doma clàssica, on era molt bo» i que va ser «abandonat» quan va deixar de recollir bons resultats. Llavors, una persona va recollir-lo i l’ha mantingut un temps a una finca de Reus però ja no se’n pot seguir fent càrrec.La Ilusiones busca 300 euros per les despeses del trasllat des de la capital del Baix Camp a uns terrenys de tres hectàrees a Roquetes on, explica la propietària del club, Sarah Tepass, Richman podrà tenir «una segona vida». Els fons, apunta Tepass, es destinaran a l’atenció veterinària que l’animal necessita, la manutenció durant un període de recuperació i el combustible per moure’l de lloc. El club ja ha trobat el vehicle per fer el trajecte, que es realitzarà a principis de setmana. La recaptació està activa a través del perfil a Facebook del Club Ecuestre Las Ilusiones.Un cop el cavall es trobi en bones condicions, concreta Tepass, «buscarem algun particular que el vulgui, que el tingui aquí o bé que disposi d’un espai adequat, però que ens permeti fer el seguiment de l’estat de l’animal». Més enllà dels diners, Las Ilusiones fa una crida per rebre pinso, palla, alfals, avena, mantes, cordes i material divers. Tepass lamenta que situacions com la de Richman s’han tornat molt freqüents i recorda que «existeixen opcions per a la jubilació dels cavalls on, pagant una quota, hi ha centres que se’n fan càrrec i el cavall acaba de tenir una vida digna».