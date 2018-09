Borges presenta una alternativa amb base vegetal als greixos saturats

La nova gamma s'ha creat com a alternativa a l'ús de l'oli de palma, greixos, lactis, hidroegenats i d'origen animal

Actualitzada 03/09/2018 a les 12:30

Borges ha presentat una alternativa amb base vegetal als greixos saturats en la seva nova línia Healthy & Green Solid Oil 4.0, segons informa el grup alimentari amb seu a Reus.La divisió Borges Agricultural & industrial Edible Oils ha creat aquesta nova gamma com a alternativa a l'ús de l'oli de palma, greixos, lactis, hidroegenats i d'origen animal.Healthy & Green Solid Oil 4.0 s'elabora amb olis vegetals insaturats i és adequada per a tots els sectors de la indústria alimentària.Les primeres matèries utilitzades en la seva elaboració provenen íntegrament de cultius tradicionals a Europa i la majoria es produeixen a una distància màxima de 300 quilòmetres del seu centre productiu, reduint així les emissions contaminants.La nova línia està dirigida al sector industrial alimentari, en especial en les indústries de llaminadures, brioixeria, rebosteria, galeteria, cremes, xocolata i elaborats carnis.Actualment, en l'elaboració d'algunes llaminadures, cremes, brioixeria industrial, elaborats carnis i ultraprocessats s'utilitzen greixos hidrogenades i saturades considerades poc saludables.Nombrosos estudis mostren que un consum habitual d'aquests greixos contribueix a augmentar els nivells del conegut com a colesterol «dolent» (LDL), i augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, així com a resistència a la insulina.