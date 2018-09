Onze hores de rol i estratègia a l'edició 2018 del WarReus

És el nové torneig anual que organitza l'Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus

Els baixos del número 12 del carrer Eduard Toda van acollir ahir l’edició 2018 del WarReus, el torneig anual de 9th Age –ex-Warhammer Fantasy– que organitza l’Associació de Jugadors i Jugadores de Rol de Reus (AJJRR). En total, gairebé dotze hores d’activitat, de nou del matí a vuit del vespre, d’una activitat que s’ha fet un lloc important al calendari de l’entitat i que ahir va atraure un nombre important de jugadors.Al programa de la jornada hi havia partides d’iniciació i demostració de jocs de miniatures com Shadespire, Kill Team, Gaslands, Tanks o Infinity. També partides obertes i introductòries a jocs de rol com Hitos, Aquelarre o La Crida de Cthulhu. I tornejos de Aventureros al tren, Infinity, Magic, VTES o Flames of War, entre altres. Una ludoteca de jocs de tauler, un espai de joc lliure o el mercadet friki de segona mà completaven la cita.