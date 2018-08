Un conductor de Cambrils s'accidenta a Reus quan gairebé triplicava la taxa d'alcoholèmia

L’home, que va donar 0,70 mg/l en la prova d’alcoholèmia, va xocar amb la voravia de la rotonda de l’Avinguda Marià Fortuny amb l’Avinguda de Montblanc

Actualitzada 31/08/2018 a les 09:21

La Guàrdia Urbana ha instruït diligències penals, la matinada d’aquest divendres, contra un conductor d’un cotxe de 41 anys i veí de Cambrils per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. L’home va patir un accident de trànsit, amb només un sol vehicle implicat, quan gairebé triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa.Els fets s’han produït a les 3.05h a la rotonda de l’Avinguda Marià Fortuny amb l’Avinguda de Montblanc, quan un turisme Ford Fiesta ha topat amb la voravia d’aquesta rotonda. Els agents han practicat la prova d’alcoholèmia al conductor, veí de Cambrils, que ha donat un resultat positiu de 0,70 mi·ligrams per litre d’aire expirat. Per aquest motiu s’han instruït diligències al conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit.