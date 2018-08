Eliminen l'antiga senyalització en l'accés a la plaça Prim

Un sistema de pilona automàtica regula des de fa mesos el pas del trànsit

Semàfor al Tomb de Ravals

El sistema de senyalització que la Guàrdia Urbana col·locava i apartava, de forma manual, per tancar o obrir l’accés de vehicles a la plaça Prim a través del raval de Santa Anna ha estat definitivament retirat. La Brigada Municipal treballava ahir al matí per eliminar els senyals, l’ancoratge al terra en la calçada del raval i l’espai on quedaven mentre no s’utilitzaven, al carrer Salvador Espriu. El mecanisme va ser reemplaçat fa mesos per un sistema de pilona automàtica. Els bons resultats d’aquesta alternativa han portat a suprimir les restes de l’anterior. També s’ha instal·lat nova senyalització que adverteix de la pilona.En primer terme, estava previst que la policia local activés el sistema cada cop, amb la previsió que acabés treballant de forma completament autònoma a curt termini i avisés de la seva posada en marxa a través de la senyalització lluminosa. La nova indicació al raval podria estar vinculada amb aquest segon pas. L’accés de cotxes i motos des del raval de Santa Anna a la plaça Prim està tancat, cada dia, entre les onze del matí i la una de la matinada. L’horari, que pot variar alguns dies, respon a la franja de més afluència de vianants.El Tomb de Ravals viurà en les properes setmanes, tal com va avançar el Diari Més, una nova intervenció per col·locar-hi el primer semàfor, que regularà el pas entre el carrer de Jesús i el carrer del Vent. Funcionarà a través d’un polsador que permeti els qui van a peu sol·licitar la llum verda i estarà actiu una part del dia i la resta en groc.