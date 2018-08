Detingut a Reus per matar el seu company de pis a Sant Carles de la Ràpita

Un ciutadà va trobar el cos de la víctima en avançat estat de descomposició i amb evidents signes de violència el passat 2 d’agost en una finca de la Partida d’en Carrasca

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal a Terres de l’Ebre van detenir a Reus, aquest dimecres 29 d’agost, un home de 45 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi dolós. L’home hauria mort a un home que resultaria ser el seu company de pis, de 56 anys i nacionalitat espanyola, durant una baralla a Sant Carles de la Ràpita.Un ciutadà va trobar el cos de la víctima en avançat estat de descomposició el passat 2 d’agost en una finca rústica de la Partida d’en Carrasca, a Sant Carles de la Ràpita. Diverses dotacions policials es van traslladar al lloc i van comprovar que hi havia un cadàver amb evidents signes de violència i que estava indocumentat. Els investigadors, a l’espera del resultat de l’autòpsia, van iniciar gestions per identificar a la persona.Gràcies a la investigació policial es va poder identificar a la víctima, un home de nacionalitat espanyola i 56 anys, i el seu presumpte homicida, un altre home, també de nacionalitat espanyola i de 45 anys, amb el qual compartia el pis. Tot sembla indicar que els dos homes es van barallar i la discussió va acabar amb la mort del més gran.El dia 29 d'agost els policies van establir un dispositiu policial que va permetre localitzar i detenir a Reus el presumpte autor dels fets. El detingut, al qual li consten diversos antecedents per delictes contra el patrimoni, ha passat aquest matí a disposició judicial.