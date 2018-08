ARSU es bolca en l'atenció als usuaris per combatre les sobredosis

L’associació ha detectat un augment en la distribució de xeringues en alguns punts de la ciutat

Més espais supervisats

L’Associació Reus Som Útils, l’entitat que des de fa prop de vint anys es dedica a donar atenció als consumidors de drogues a la ciutat de Reus, celebra aquest divendres el Dia Internacional per a la Prevenció de la Sobredosi, i ho fa centrant esforços en l’atenció als usuaris, i en oferir-los recursos per poder evitar i combatre aquest fenomen, a banda de commemorar-ne les víctimes.El president d’ARSU, Quim Gómez, va comentar que l’entitat intensifica avui l’atenció als usuaris, amb la instal·lació d’un espai d’atenció en una de les zones on han detectat consum de drogues recentment, una àrea no urbanitzada del barri de Sant Josep Obrer, on oferiran material estèril i informació als usuaris que trobin, i els assessoraran sobre com actuar en cas de sobredosi, una acció que pot contribuir a salvar vides.Aquesta activitat, la realitzen a banda de les accions que du a terme l’associació habitualment, com la neteja setmanal de zones on hi ha consum de drogues, per evitar la presència de xeringues usades i altres restes en aquests espais, i la restitució de xeringues estèrils a les màquines de distribució i recollida que hi ha a la zona del Tanatori de Reus, una tasca que desenvolupen, aproximadament cada dues setmanes.En els darrers mesos, des d’ARSU han detectat un increment en la distribució de xeringues, un fet que segurament està relacionat amb l’augment del consum d’opiacis a la ciutat. A més, també han detectat zones on hi ha més consum, com els voltants de l’Hospital de Sant Joan o el Tecnoparc.Amb aquestes dades, i aprofitant la data, des d’ARSU reclamen a les administracions públiques més espais de consum supervisats a la ciutat, un servei públic que es dóna al centre de La Illeta, on té la seu l’associació, i al Servei d’Addiccions de l’Hospital de Reus. Un recurs que serviria per augmentar l’atenció que ja s’ofereix, a més de la formació que es fa a companys, familiars i usuaris de drogues, per saber com actuar en cas de sobredosi, i la distribució de kits d’atenció, que porten dosis de Naloxona, un fàrmac que bloqueja els efectes dels opiacis, i que ensenyen com administrar, a banda de recordar que, davant d’un cas de sobredosi, cal avisar sempre al 112.