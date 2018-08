«Molt d'ambient» en la primera jornada de Les Botigues al Carrer de Reus

El Tomb valora l’afluència a l’inici de la campanya

Els comerços de Reus han tornat a treure dels establiments els seus darrers productes de temporada en el marc d’una nova edició de Les Botigues al Carrer, que representa el punt final a les rebaixes d’estiu amb importants descomptes i avantatges. La iniciativa, que s'ha posat en marxa dimecres i s’allargarà fins l’1 de setembre, deixa «bones sensacions» en l’arrencada, tal com explicava Joan Anton Montaña, vicepresident d’El Tomb de Reus que impulsa la campanya.Un centenar de botigues s’hi han adherit aquest cop i Montaña valora que en l’estrena «s’ha vist molt d’ambient i bastant de moviment». «Una altra cosa», diu, «serà que això repercuteixi o no en vendes».La pluja, que amenaçava a fer-se present des de primera hora del matí, ha respectat el primer dia de Les Botigues al Carrer. Des d’El Tomb no es plantegen encara si, davant la previsió de xàfecs per avui, puguin reservar-se l’opció d’ampliar les ofertes un dia més, tal com havien fet en alguna edició anterior. Montaña destaca la feina que, aquesta vegada, s’ha fet a través de les xarxes socials i que «ha pogut contribuir a donar a conèixer les ofertes i que hi vingui més públic». Recentment l’entitat comercial va estrenar la nova imatge del seu lloc web i ha donat un impuls als seus perfils en diferents plataformes.Les Botigues al Carrer és una activitat de promoció comercial molt consolidada a la ciutat i que contribueix a atraure visitants i dinamitzar el consum en el marc d’una gran proposta que, més enllà del comerç, inclou importants valors patrimonials i culturals. I volen convertir-se en una gran festa al carrer que serveix per motivar la ciutadania a descobrir grans oportunitats comercials a un municipi que ofereix tot l’any la possibilitat de comprar mentre es gaudeix de l’oci, la gastronomia i la cultura.