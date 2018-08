Les piscines municipals de Reus tanquen temporada aquest diumenge

Més de 31.000 persones han passat l’estiu d’enguany per aquestes instal·lacions, cosa que suposa un nombre rècord

Actualitzada 30/08/2018 a les 11:33

Les Piscines Municipals del Parc dels Capellans de Reus tanquen temporada aquest diumenge, 2 de setembre. Més de 31.000 persones han passat l’estiu d’enguany per aquestes instal·lacions, de manera que es clou una temporada rècord.Les piscines han superat el nombre d’usuaris convencionals en més de 31.000 enfront als 25.000 de la temporada anterior, i el situa com l'any de major ocupació de la sèrie d’anys comparables, segons dades provisionals de Reus Esport i Lleure. Una bona part dels usuaris han optat pels passis de temporada i mensuals.Als usuaris de la temporada de bany cal sumar les activitats desenvolupades en el període de pre-obertura, que han representat uns 1.200 visitants addicionals. Entre aquestes activitats hi ha les trobades d’alumnes de primària de Reus i el Baix Camp, i d'altres activitats desenvolupades durant l’estiu, entre les que destaquen les activitats físiques com l’Aquagim o com a centre d’activitat de diferents casals i activitats esportives d’infants i joves que es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i tenen les piscines com un referent setmanal de bany i lleure . Activitats puntuals com el "Mulla’t per l’esclerosi múltiple", o la cursa nocturna de Sant Jaume, també han dinamitzat l’activitat d’aquest espai.