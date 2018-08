Es posa en marxa la transformació de la plaça de Villarroel

Els operaris han iniciat aquesta setmana l’obra per redistribuir la rotonda

Un mes i escaig després d’haver-se iniciat, els treballs de reforma de la plaça de Villarroel van començar a fer visibles, a principis d’aquesta setmana, la reordenació del sistema de circulació, que eliminarà l’actual distribució del trànsit i el reemplaçarà per una única rotonda més senzilla. Ahir van quedar tallats, pels treballs, part dels carrils a la zona, tot i que la previsió és que almenys el gruix de la intervenció es dugui a terme sense interrompre el pas dels vehicles.L’Ajuntament va adjudicar el projecte per remodelar la plaça de Villarroel per un import d’uns 53.000 euros, i amb un termini d’execució de fins a dos mesos. Un cop executat, la rotonda actual quedarà dins la zona verda de la nova rotonda, així com un tram de la zona verda de l’actual illeta de la Riera d’Aragó. Al voltant d’aquesta illa central es construiran dos carrils de 3’10 metres d’amplada a trams rectes i de 4 metres a la zona corba.